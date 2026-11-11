Trung Bộ khẩn trương khắc phục sự cố giao thông do mưa lớn

Ngành đường bộ vẫn đang duy trì trực 24/24 giờ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thời tiết cực đoan gây ra, bảo đảm giao thông đường bộ được thông suốt. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Còn hai vị trí tắc đường tại Quảng Trị và Thanh Hóa

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến ngày 11/11, hầu hết các tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý trên địa bàn các tỉnh bị ảnh hưởng cơ bản duy trì giao thông thông suốt, không ghi nhận vị trí ách tắc do ngập lụt hoặc sạt lở đất.

Tuy nhiên, trên các tuyến đường do địa phương quản lý, mưa lớn kéo dài đã gây hư hỏng kết cấu hạ tầng, làm gián đoạn giao thông tại hai vị trí thuộc tỉnh Quảng Trị và Thanh Hóa.

Cụ thể, tại tỉnh Quảng Trị, hiện còn một vị trí tắc đường do sạt lở ta-luy dương tại Km30+900 trên Quốc lộ 9C. Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đã triển khai rào chắn, lắp đặt biển cảnh báo, đồng thời huy động máy móc, thiết bị để hót dọn đất đá sạt lở. Các lực lượng đang tập trung khắc phục, phấn đấu thông tuyến một làn xe trong ngày 11/11.

Trước đó, một số sự cố khác trên địa bàn tỉnh đã được xử lý. Vị trí sạt lở taluy dương tại Km58+00 trên Quốc lộ 12C đã được đơn vị quản lý khắc phục bước đầu và cho phép phương tiện lưu thông trở lại. Tại cầu tràn ĐaKrông (Km0+307 trên Quốc lộ 15D, thuộc xã La Lay), nước lũ đã rút, giao thông được khôi phục từ chiều tối 10/11.

Tại Thanh Hóa, giao thông qua cầu Bái Sim (Km24+987) trên tuyến đường Nghi Sơn-Bãi Trành, đoạn nối cảng Nghi Sơn với đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Thanh Kỳ, vẫn đang bị gián đoạn.

Mưa lớn gây sụt lún nghiêm trọng đường dẫn đầu cầu phía mố M2, khiến các phương tiện không thể lưu thông qua cầu từ 3 giờ sáng 9/11. Để bảo đảm an toàn, đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ đã khẩn trương dựng rào chắn, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm và tổ chức phân luồng giao thông từ xa.

Duy trì trực ban 24/24 giờ, bảo đảm giao thông an toàn

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam Nguyễn Thanh Hoài cho biết: Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Cục Đường bộ Việt Nam đang duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, theo dõi tình hình giao thông trên các tuyến đường để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Cục yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ, Ban Quản lý dự án, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk và các doanh nghiệp quản lý, khai thác đường bộ tăng cường kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu; chủ động xây dựng phương án phân luồng, phân luồng từ xa; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư, thiết bị để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại và bảo đảm an toàn giao thông.

Cục đồng thời yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ duy trì lực lượng, phương tiện tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập úng; kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý sự cố, không để người và phương tiện đi vào khu vực mất an toàn.

"Các đơn vị chức năng thuộc Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục giao thông tại các vị trí bị ảnh hưởng, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên toàn hệ thống đường bộ", ông Nguyễn Thanh Hoài khẳng định.