Trung Bộ đối mặt nguy cơ lũ cao, Quảng Ngãi có nơi trên báo động 3. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ đêm 27/11 đến ngày 1/12, nhiều sông ở khu vực Trung Bộ khả năng xuất hiện lũ cao, dao động ở mức báo động báo động 1- báo động 2 và trên báo động 2. Riêng trên các sông ở Quảng Ngãi, đỉnh lũ ở mức cao hơn.

Theo đó, trên sông Vu Gia – Thu Bồn có khả lên xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Trên các sông ở tỉnh Quảng Ngãi, đỉnh lũ lên mức báo động 2- báo động 3 và trên báo động 3. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Đỉnh lũ trên các sông ở Đông Gia Lai lên mức báo động 2 và trên báo động 2. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1-2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc tại các phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai.

"Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất", Phó Trưởng phòng Dự báo thủy văn Phùng Tiến Dũng lưu ý.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, chiều tối 27/11, vịnh Bắc Bộ và khu vực Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao từ 1,5–3m.

Đêm 26/11 và ngày 27/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m. Ven biển các tỉnh từ thành phố Huế tới Quảng Ngãi đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.

Cảnh báo, đêm 27/11 và ngày 28/11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 1,5-2,5m, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m, biển động mạnh

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện vùng biển từ thành phố Huế đến Lâm Đồng, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác./.