Trung Bộ đối diện với khả năng mưa lớn, ngập lụt

Dự báo mưa lớn ở khu vực Trung Bộ và Khánh Hòa

Theo Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ngày 11/11, ở khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 11/11 cục bộ có nơi trên 120mm như các trạm: Trà Leng (thành phố Đà Nẵng) 175mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 141mm, Canh Liên (Gia Lai) 180mm, Sông Cầu (Đắk Lắk) 154mm,…

Theo chuyên gia, trong 24 giờ tới mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài. Cụ thể, từ chiều tối 11/11 đến sáng 12/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm; Phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Mức độ cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 11/11, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày mai (12/11) vùng mưa mở rộng ra khu vực Đông Bắc Bộ.

Chiều tối và tối 11/11, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những cảnh báo tác động của mưa lớn

Mặc dù theo dự báo, từ chiều 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ có khả năng giảm dần, tuy nhiên, chuyên gia cho biết, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Vì vậy, người dân ở khu vực Trung Bộ cần đề phòng các đợt lũ quét, nguy cơ ngập úng hoa màu, ruộng vườn và tác động ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt.

Theo dự báo khí hậu, thời kỳ từ 11/11–10/12/2026, mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung chủ yếu tại khu vực Trung Bộ. Đây là hiện tượng thời tiết nguy hiểm cần chú ý đề phòng.

Trong bối cảnh mưa lớn còn có thể tiếp diễn, người dân không nên chủ quan ngay cả khi lượng mưa đã giảm. Đồng thời cũng cần chú ý đề phòng hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các địa phương cần chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu; kịp thời cảnh báo và tổ chức sơ tán khi cần thiết.

Người dân cần thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thời tiết, hạn chế đi qua ngầm tràn, sông suối khi nước dâng cao, không di chuyển vào khu vực có nguy cơ sạt lở. Chủ động phòng tránh sẽ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.