Trung Bộ cục bộ mưa to trên 70mm, đề phòng quét, sạt lở đất

Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngày 30/10, thành phố Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và miền Tây Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 30/10 có nơi trên 60mm như các trạm: Bản Sen (Quảng Ninh) 162,5mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 74,2mm, Sóc Trăng (Cần Thơ) 69,4mm, Trà Cú (Vĩnh Long) 60,4mm, …

Cùng với đó, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các xã: Trung Giã, Sóc Sơn, Đa Phúc thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm về phía Tây.

Dự báo, từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút ngày 30/10, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các xã: Trung Giã, Sóc Sơn, Đa Phúc, Kim Anh, Nội Bài và các khu vực khác của thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Đối với tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 30/10, khu vực tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại các xã, phường: An Hòa, An Lão, Đak Sơmei, Ia Dom, Ia Grai, Ia Hrung, Ia Khươl, Ia Krái, Ia Nan, Ia Phí, Ia Pnôn, Krong, P. An Khê.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 30/10, khu vực tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to như: An Hưng 74,5mm, Làng Mít Kom II-Ia O 42,4mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Gia Lai đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, đêm 30/10 và ngày 31/10, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hiện vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Vĩnh Long và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.