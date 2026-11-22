Đây là một trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc chương trình.

Dự chương trình có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu quyên góp sách tặng trẻ em vùng cao, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Chương trình kết hợp nhiều hình thức giới thiệu văn hóa thông qua sách, báo, tư liệu, hiện vật, tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh nghệ thuật cùng các hoạt động giao lưu, trải nghiệm.

Nội dung trưng bày, triển lãm tập trung vào những giá trị tiêu biểu làm nên bản sắc văn hóa Phú Thọ, từ lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước, các di sản văn hóa, bản sắc các dân tộc đến cảnh sắc thiên nhiên và hình ảnh con người trong lao động, sáng tạo, xây dựng quê hương.

Trong đó, hệ thống tư liệu, hiện vật, sách báo giúp người xem tiếp cận một cách trực quan sinh động; các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh nghệ thuật mang đến những góc nhìn sáng tạo, thể hiện vẻ đẹp của vùng đất, con người và nhịp sống quê hương qua cảm nhận của các nghệ sĩ.

Đại diện các trường học quyên góp sách tặng học sinh vùng khó khăn, dân tộc thiểu số.

Đại diện học sinh quyên góp sách tặng học sinh vùng khó khăn, dân tộc thiểu số.

Song song với hoạt động trưng bày, triển lãm, chương trình còn tạo điều kiện để công chúng trực tiếp tham gia và cảm nhận văn hóa qua những hoạt động cụ thể như: Giao lưu tác giả - tác phẩm, sáng tạo không gian đọc, trải nghiệm tri thức, trải nghiệm di sản văn hóa đa sắc màu dân tộc như đâm đuống, diễn tấu chiêng Mường, thưởng thức Hát Xoan...

Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại chương trình.

Thông qua các hoạt động giúp công chúng hiểu thêm về lịch sử, truyền thống và những giá trị đặc sắc của quê hương; tạo cơ hội để mỗi người trực tiếp cảm nhận, trải nghiệm và tìm thấy sự gắn bó với những giá trị đó. Đặc biệt, với thế hệ trẻ, đây là dịp để tìm hiểu sâu sắc hơn và tự hào về truyền thống của cha ông, qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, nỗ lực học tập và công tác để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.