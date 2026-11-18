Tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi có hoạt động trưng bày chuyên đề “Quảng Ngãi - Bí mật từ lòng đất”, giới thiệu bộ sưu tập cổ vật tiêu biểu của các nhà sưu tập.

Người dân tham quan các hiện vật tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi trong không gian mới. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trong đó có các hiện vật độc đáo như: Tượng thần khỉ Hanuman, tác phẩm điêu khắc đá đặc sắc thuộc nghệ thuật Chămpa, có niên đại khoảng thế kỷ XI-XII, lần đầu tiên được giới thiệu rộng rãi đến công chúng. Bên cạnh đó, nhiều hiện vật có giá trị lịch sử, khảo cổ cũng thu hút sự quan tâm của khách tham quan, như: trống Bàu Lát, niên đại thế kỷ III-I trước Công nguyên, được phát hiện tại Núi Bàu Lát, phường Trương Quang Trọng.

Tượng thần khỉ Hanuman. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dịp này, Sở VH-TT-DL cũng tặng giấy khen cho các cá nhân tập thể có thành tích đóng góp trong chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa Việt Nam-Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

Chương trình còn giới thiệu nhiều nghề thủ công và nét ẩm thực truyền thống của các cộng đồng dân tộc, như: nghề làm bánh sừng trâu của người Giẻ Triêng ở xã Dục Nông; nghề làm mạch nha Mộ Đức và nghề làm gốm Mỹ Thiện. Các nghệ nhân, người thực hành di sản trực tiếp trình diễn, giới thiệu quy trình chế tác, chế biến và những giá trị văn hóa được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Từ xã Dục Nông, người Giẻ Triêng đã mang theo hương vị bánh sừng trâu xuống Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi để giới thiệu về văn hóa ẩm thực địa phương. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Chị Y Ớp và Y Loan, xã Dục Nông trình diễn làm bánh sừng trâu. Ảnh: NGUYỄN TRANG