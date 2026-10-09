Trưng bày triển lãm ảnh kỷ niệm 65 năm Hội nghị lần thứ nhất Trung ương Cục miền Nam

Triển lãm ảnh kỷ niệm 65 năm Hội nghị lần thứ nhất Trung ương Cục miền Nam tại xã Phú Lý, phục vụ nhu cầu tìm hiểu lịch sử của nhân dân. Ảnh: ĐVCC

Với 180 hình ảnh tư liệu, pa-nô tranh chủ đề và tranh cổ động, triển lãm tái hiện những dấu mốc lịch sử trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân miền Nam, làm nổi bật truyền thống cách mạng vẻ vang của vùng đất Chiến khu Đ. Bên cạnh đó, triển lãm giới thiệu những thành tựu của thành phố Đồng Nai trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, quốc phòng - an ninh, phản ánh sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Dịp này, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai còn lồng ghép trưng bày hình ảnh tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2026. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong thực thi công vụ, hướng tới phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai trưng bày hình ảnh tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2026, phục vụ các tầng lớp nhân dân tại xã Hưng Thịnh. Ảnh: ĐVCC

Triển lãm trưng bày, phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của nhân dân đến hết tháng 10-2026.