Trưng bày, trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm, trang phục Mường xã Thạch Quảng

Với ý tưởng bảo tồn, gìn giữ và phát huy nghề dệt thổ cẩm, trang phục Mường truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng, Hội LHPN xã Thạch Quảng vinh dự đạt giải Khuyến khích tại Hội thi Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2026.

Tại không gian trưng bày, những sản phẩm thổ cẩm với sắc màu và hoa văn đặc trưng đã giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Mường. Hoạt động trải nghiệm nghề dệt cùng phần trình diễn trang phục dân tộc Mường góp phần lan tỏa giá trị văn hóa bản địa, quảng bá hình ảnh quê hương Thạch Quảng và gợi mở hướng phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng.

Trưng bày, những sản phẩm thổ cẩm với sắc màu và hoa văn đặc trưng Ảnh: Đông Sơn

Đặc biệt, các hoạt động của Hội nhận được sự quan tâm, động viên của đồng chí Bùi Thị Bích Thủy – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, tiếp thêm động lực để cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy tinh thần sáng tạo, tự tin khởi nghiệp, tích cực gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ba nội dung tham gia, một thông điệp chung: Gìn giữ bản sắc văn hóa – khơi nguồn sáng tạo – phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế địa phương. Đây cũng là cách phụ nữ Thạch Quảng góp phần đưa những giá trị truyền thống từ đời sống cộng đồng đến gần hơn với du khách, từng bước tạo dựng sinh kế bền vững từ chính lợi thế quê hương.

Xã Thạch Quảng nằm ở vùng núi phía bắc tỉnh Thanh Hóa, nơi đây có Thác Mây là một danh thắng nổi tiếng. Thác Mây là con thác tự nhiên gồm 9 bậc (gắn liền với truyền thuyết 9 bậc tình yêu) nằm trên suối Làng Sủ. Nước từ trên cao đổ xuống các bậc đá tạo thành dòng chảy trắng xóa, mềm mại như dải mây vắt ngang núi rừng. Ngoài cảnh sắc thiên nhiên, nơi đây còn lưu giữ đậm nét văn hóa truyền thống và không gian sống của đồng bào dân tộc Mường, kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, khí hậu mát mẻ và các hoạt động du lịch cộng đồng.

Ngoài ra, ẩm thực Thạch Quảng mộc mạc mà hấp dẫn lạ kỳ với nhiều món như tép thung nấu tai chua, cá suối nướng thơm lừng, cơm mẹt truyền thống với đầy đủ món như rau rừng luộc, thịt rang, cá sông nướng, thịt trâu nướng, măng luộc…

Xã Thạch Quảng nằm ở vùng núi phía bắc tỉnh Thanh Hóa, nơi đây có Thác Mây là một danh thắng nổi tiếng Ảnh: Đông Sơn

Không chỉ có cảnh đẹp và món ngon, Thạch Quảng còn tự hào với nghề dệt thổ cẩm truyền thống và nghề làm đũa bương, những nét văn hóa được người dân gìn giữ qua bao thế hệ. Mỗi sản phẩm đều chứa đựng tình yêu, sự khéo léo và tinh thần dân tộc.