Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp tình yêu biển, đảo cho thế hệ trẻ.

Các em học sinh trường THCS Võ Trường Toản (phường Tam Thắng, TP HCM) tham quan khu vực trưng bày. Ảnh: Thành Công.

Qua từng trang sách, báo và những bức ảnh, ấn phẩm, mô hình, các em học sinh được tìm hiểu về vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; những bằng chứng lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo.

Đặc biệt, tham quan khu vực trưng bày, các em học sinh cũng được tìm hiểu về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Từ đó, giúp các em hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Khu vực trưng bày tài liệu, sách, báo, tạp chí về biển đảo. Ảnh: Thành Công.

"Qua những câu chuyện, hình ảnh về biển, đảo và người chiến sĩ Cảnh sát biển, các em học sinh thêm hiểu những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn bình yên cho biển, đảo quê hương. Từ đó, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và tình cảm gắn bó với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc được vun đắp sâu sắc hơn", đại diện Ban Tổ chức cho biết.

Các em học sinh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển. Ảnh: Thành Công.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, trong thời gian qua Bộ Tư lệnh Vùng thường xuyên tổ chức các hoạt động phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục trong giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ. Trong đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM triển khai hiệu quả cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” giúp học sinh hiểu thêm về biển, đảo và nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.