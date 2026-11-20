Khách Châu Âu yêu thích trải nghiệm đời sống, văn hóa tập tục người bản địa Hội An. Ảnh minh họa

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa, di sản tổ chức dịp cuối năm, hướng đến giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống cư dân đô thị cổ. Thông qua chủ đề “Không gian xưa”, trưng bày mở ra cơ hội để người dân và du khách tìm hiểu thêm về ký ức văn hóa, nếp sống và những giá trị được cộng đồng Hội An gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Bảo tàng Văn hóa dân gian Hội An là nơi lưu giữ, giới thiệu những giá trị văn hóa phi vật thể, phong tục, tập quán, nghề thủ công và sinh hoạt truyền thống của cư dân địa phương. Việc tổ chức các trưng bày chuyên đề tại bảo tàng góp phần đa dạng hóa hoạt động giới thiệu di sản, tạo thêm điểm đến văn hóa cho người dân và du khách khi tham quan đô thị cổ.

Trưng bày “Không gian xưa” góp phần làm phong phú chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Di sản văn hóa Việt Nam và các sự kiện văn hóa cuối năm tại Hội An.