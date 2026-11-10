Trưng bày nghệ thuật “Nốt nhạc thanh trong lòng phố thị”
Từ ngày 10 đến ngày 30/11/2026, tại Ngôi nhà Di sản số 87 Mã Mây, phường Hoàn Kiếm, không gian trưng bày chuyên đề “Nốt nhạc thanh trong lòng phố thị” sẽ chính thức mở cửa đón công chúng và du khách thập phương. Sự kiện hứa hẹn mang đến một điểm hẹn văn hóa độc đáo, giúp những người yêu Hà Nội tìm lại khoảng lặng yên bình và cảm nhận trọn vẹn chiều sâu nghệ thuật sống của đất Kinh kỳ xưa.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trung-bay-nghe-thuat-not-nhac-thanh-trong-long-pho-thi-246261110162650376.htm