Trưng bày kho tư liệu quý về kiến trúc Pháp tại Việt Nam

Ngày Văn hoá Việt Nam

Thông tin trên được Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước công bố sáng 9/11. Theo đó, đơn vị sẽ phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức triển lãm nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Triển lãm giới thiệu các hồ sơ, bản đồ, bản vẽ và hình ảnh về kiến trúc Pháp tại Việt Nam giai đoạn 1858-1945, hiện được bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia của Việt Nam và Lưu trữ quốc gia hải ngoại Pháp.

Một số hình ảnh về triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ”. Ảnh: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Đây là nguồn tư liệu gốc có giá trị, phản ánh quá trình hình thành, phát triển và biến đổi kiến trúc, đô thị tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Lạt và TP.HCM. Không chỉ cung cấp những chứng cứ xác thực phục vụ nghiên cứu lịch sử kiến trúc, quy hoạch đô thị, khối tài liệu còn góp phần nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Thông qua cách trưng bày có hệ thống, triển lãm giúp công chúng khám phá sự thích ứng của kiến trúc Pháp với điều kiện tự nhiên, khí hậu và bản sắc địa phương, qua đó nhìn lại những dấu ấn kiến trúc đã góp phần định hình diện mạo nhiều đô thị Việt Nam.

Bên cạnh tài liệu lưu trữ, khách tham quan còn được chiêm ngưỡng các mô hình kiến trúc do một số trường giới thiệu, tìm hiểu các ấn phẩm nghiên cứu chuyên sâu và giao lưu với chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch đô thị.

Với sự đồng hành của AA Corporation cùng các cơ quan chuyên môn, cơ sở đào tạo và giới nghiên cứu, triển lãm được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị của tài liệu lưu trữ, đồng thời khẳng định giá trị nổi bật của khối tư liệu kiến trúc Pháp tại Việt Nam, hướng tới việc đề cử UNESCO ghi danh vào Danh mục Ký ức thế giới.

Triển lãm dự kiến mở cửa đón khách từ ngày 23/11 tại số 12 Đào Tấn, Hà Nội.