Ngày Văn hoá Việt Nam

Triển lãm diễn ra tại Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và Tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu (12 Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội), nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Với nguồn tư liệu lưu trữ quý giá của Việt Nam và Pháp, triển lãm đưa công chúng trở lại giai đoạn 1858-1945, khám phá quá trình hình thành, biến đổi của kiến trúc Pháp cũng như những dấu ấn của phong cách kiến trúc này trong diện mạo đô thị Việt Nam.

Không gian trưng bày hơn 300 tư liệu về kiến trúc Pháp tại Việt Nam giai đoạn 1858-1945

Nội dung triển lãm được chia thành 2 phần chính. Phần thứ nhất giới thiệu những công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu tại nhiều địa phương thông qua các bản vẽ, hồ sơ thiết kế, thi công, hình ảnh và tài liệu liên quan. Qua đó, người xem có thể tìm hiểu lịch sử từng công trình, đồng thời nhận diện quá trình giao thoa, tiếp biến giữa kiến trúc Pháp với điều kiện lịch sử, văn hóa và xã hội Việt Nam.

Phần thứ hai tập trung vào tài liệu quy hoạch đô thị, phản ánh quá trình tổ chức không gian, hình thành và phát triển diện mạo các đô thị Việt Nam trong giai đoạn 1858-1945. Những bản đồ, bản vẽ và hồ sơ quy hoạch giúp công chúng hình dung sự thay đổi cấu trúc đô thị qua từng thời kỳ, cũng như mối liên hệ giữa quy hoạch, kiến trúc với quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Tham quan triển lãm, bạn Vân Anh, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, cho biết đây là cơ hội bổ ích để những người đang theo học ngành kiến trúc được tiếp cận trực tiếp với các tư liệu lịch sử. Theo Vân Anh, những bản vẽ, hình ảnh và hồ sơ lưu trữ gốc giúp sinh viên hiểu rõ hơn về quá trình hình thành, phát triển của các công trình kiến trúc Pháp tại Việt Nam.

“Điều em ấn tượng là sự kết hợp giữa phong cách kiến trúc phương Tây với những yếu tố bản địa, tạo nên những dấu ấn riêng trong không gian đô thị Việt Nam. Những tư liệu này không chỉ có giá trị lịch sử mà còn mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho quá trình học tập, nghiên cứu và sáng tạo của sinh viên”, Vân Anh chia sẻ.

Các tư liệu, hình ảnh về kiến trúc Pháp tại Việt Nam giai đoạn 1858-1945

Công chúng tham quan không gian trưng bày

Không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử kiến trúc, triển lãm còn gợi mở những vấn đề về bảo tồn di sản và phát triển đô thị hiện đại. Việc nghiên cứu các lớp kiến trúc được hình thành qua thời gian góp phần nhận diện giá trị di sản, từ đó hài hòa giữa yêu cầu phát triển mới với bảo tồn bản sắc, cảnh quan và chiều sâu văn hóa đô thị.

Triển lãm diễn ra trong bối cảnh cơ quan lưu trữ Việt Nam và Pháp đã phối hợp xây dựng hồ sơ đề cử khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp về Việt Nam và Đông Dương vào Danh mục Di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO vào cuối năm 2025. Việc giới thiệu các tư liệu tại triển lãm góp phần khẳng định giá trị lịch sử, tính xác thực của nguồn tài liệu, đồng thời nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo tồn và phát huy di sản tư liệu.

Với hình thức trưng bày kết hợp giữa tài liệu lưu trữ, trình chiếu và công nghệ hiện đại, triển lãm mở ra cơ hội để người dân, du khách tiếp cận trực tiếp những chứng cứ lịch sử quý giá, hiểu thêm về kiến trúc, quy hoạch đô thị Việt Nam và vai trò của công tác lưu trữ trong gìn giữ ký ức lịch sử cho các thế hệ mai sau.

Ban tổ chức cho biết, triển lãm diễn ra từ ngày 23/11/2026 và mở cửa đón khách tham quan đến khi có sự kiện mới (chưa công bố ngày bế mạc).

Một số hình ảnh, tư liệu trưng bày tại sự kiện: