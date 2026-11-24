Cắt băng khai mạc Triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ”. (Nguồn: BTC)

Triển lãm do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức tại Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và Tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu. Sự kiện diễn ra nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Không chỉ tái hiện lịch sử hình thành các công trình, Triển lãm còn cung cấp nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu, nhận diện và bảo tồn di sản kiến trúc đô thị.

Nguồn tư liệu trưng bày được khai thác từ các cơ quan lưu trữ của Việt Nam và Pháp, gồm bản vẽ kiến trúc, hồ sơ thiết kế, thi công, bản đồ quy hoạch, văn bản hành chính và hình ảnh lịch sử. Các tài liệu được sắp xếp thành hai nhóm nội dung chính, tập trung vào những công trình kiến trúc tiêu biểu và quá trình quy hoạch, phát triển đô thị Việt Nam trong giai đoạn 1858-1945.

Ở nhóm thứ nhất, các bản vẽ và hồ sơ liên quan giúp người xem tìm hiểu quá trình hình thành, xây dựng và biến đổi của từng công trình, đồng thời nhận diện sự giao thoa giữa phong cách kiến trúc Pháp với điều kiện khí hậu, văn hóa và xã hội bản địa. Nhóm nội dung thứ hai giới thiệu các bản đồ, hồ sơ quy hoạch, qua đó phản ánh sự thay đổi cấu trúc không gian và diện mạo đô thị Việt Nam qua từng thời kỳ.

Phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng nhấn mạnh giá trị của các bản vẽ kiến trúc, bản đồ quy hoạch và hồ sơ thiết kế, thi công đang được bảo quản tại cơ quan lưu trữ hai nước. Theo ông, đây là những chứng cứ quan trọng giúp làm sáng tỏ lịch sử các công trình trong bối cảnh đô thị và xã hội đương thời. Việc nghiên cứu, nhận diện và gìn giữ những giá trị kiến trúc hình thành qua lịch sử cũng góp phần tìm kiếm sự hài hòa giữa phát triển hiện đại với bảo tồn bản sắc và chiều sâu văn hóa đô thị.

Một điểm đáng chú ý của Triển lãm là khả năng tiếp cận di sản kiến trúc thông qua chính những tài liệu đã ghi lại quá trình kiến tạo nên các công trình và không gian đô thị. GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính cho rằng công chúng có dịp nhìn nhận đồng thời hai lớp di sản, gồm các công trình kiến trúc Pháp hình thành tại Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa và hệ thống hồ sơ, bản vẽ lưu trữ phản ánh hoạt động thiết kế, quy hoạch đô thị.

Theo ông, dù nhiều công trình mang dấu ấn kiến trúc Pháp vẫn hiện diện trong đời sống, kho tài liệu ghi lại quá trình hình thành và thiết kế chúng lại chưa được công chúng biết đến rộng rãi. Những tư liệu này không chỉ có ý nghĩa đối với nghiên cứu lịch sử mà còn là cơ sở để đánh giá giá trị công trình, phục vụ công tác bảo tồn và cải tạo đô thị.

Không gian Triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam giai đoạn 1858 – 1945” do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức. (Nguồn: BTC)

Từ thực tiễn bảo tồn, GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính cũng lưu ý sức ép của quá trình phát triển đô thị đối với các công trình kiến trúc thời Pháp thuộc, nhất là tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Đà Lạt. Theo ông, việc đưa những công trình mới có quy mô lớn, khác biệt về phong cách vào không gian kiến trúc cũ có thể làm mất đi sự hài hòa của cảnh quan.

Vì vậy, nguồn tài nguyên kiến trúc hình thành trong giai đoạn này cần được nhìn nhận như một giá trị cần trân trọng, với định hướng bảo tồn gắn với cải tạo, nâng cấp thay vì xây dựng chen lấn, lấn át các công trình hiện hữu.

Về phương thức giới thiệu, Triển lãm kết hợp tài liệu gốc với hình thức trưng bày trực quan và công nghệ trình chiếu, trong đó có hình ảnh, bản đồ 3D.

Chia sẻ với báo chí tại sự kiện, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan lưu trữ hai nước, đồng thời bày tỏ mong muốn Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ, qua đó khuyến khích việc tìm hiểu lịch sử và trân trọng những giá trị kiến trúc hiện diện trong đời sống.