Trưng bày hơn 100 tư liệu về Khởi nghĩa Quảng Châu

Trưng bày chuyên đề “Nghĩa tình cách mạng - Những đồng chí Việt Nam tham gia Khởi nghĩa Quảng Châu”. Ảnh HƯƠNG SEN

Trưng bày do Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương), Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông tổ chức, hướng tới kỷ niệm 102 năm ngày nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu hoạt động cách mạng (11-11-1924 – 11-11-2026) và 99 năm Khởi nghĩa Quảng Châu (11-12-1927 – 11-12-2026). Trưng bày chuyên đề mở cửa phục vụ công chúng đến ngày 28-2-2027.

PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc. Ảnh HƯƠNG SEN

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: “Gần một thế kỷ đã trôi qua, nhưng những câu chuyện được kể trong trưng bày hôm nay vẫn có sức lay động sâu sắc. Bởi phía sau mỗi bức ảnh, mỗi trang tư liệu, mỗi hiện vật là một con người, một sự lựa chọn, một cuộc đời đã hiến dâng cho lý tưởng”.

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Quảng Châu có vị trí đặc biệt trong hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử cách mạng Việt Nam. Tại đây, nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc mở các lớp huấn luyện chính trị, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đào tạo cán bộ, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những người cách mạng Việt Nam cũng nhận được sự giúp đỡ, chở che của các đồng chí và nhân dân Trung Quốc.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn bày tỏ mong muốn công chúng, nhất là người trẻ, tìm hiểu tư liệu, suy ngẫm về những lựa chọn của thế hệ đi trước, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm và tiếp nối tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trưng bày mở cửa phục vụ công chúng đến ngày 28-2-2027. Ảnh HƯƠNG SEN

Nội dung trưng bày gồm 3 phần.

Phần một, “Quảng Châu - Nơi ươm mầm cách mạng” giới thiệu quá trình nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc xây dựng tổ chức, đào tạo cán bộ và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin tại Trung Quốc. Năm 1925, tại Quảng Châu, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và ra Báo Thanh Niên.

Phần hai, “Tham gia Khởi nghĩa Quảng Châu”, tái hiện bối cảnh, diễn biến cuộc khởi nghĩa ngày 11-12-1927 và sự tham gia của các nhà cách mạng Việt Nam. Hàng chục người Việt Nam, trong đó có Nguyễn Sơn (Hồng Thủy), Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, đã sát cánh chiến đấu cùng các đồng chí Trung Quốc.

Phần ba, “Viết tiếp bản hùng ca”, giới thiệu hoạt động của những người cách mạng Việt Nam sau cuộc khởi nghĩa và những đóng góp của họ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Trưng bày được tổ chức trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2028 giữa Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, giáo dục truyền thống hữu nghị và thúc đẩy sự hiểu biết giữa thế hệ trẻ hai nước.