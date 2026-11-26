Tại sự kiện, nhiều sản phẩm thuộc các nhóm hàng tiêu dùng, điện gia dụng, phụ tùng xe máy và thực phẩm được trưng bày theo hình thức so sánh trực tiếp giữa hàng thật và hàng giả. Với phụ tùng xe máy, người tiêu dùng có thể đối chiếu mã sản phẩm, nhãn phụ tùng và thông tin trên bao bì.

Đối với các sản phẩm điện gia dụng, việc so sánh tập trung vào hình thức, bao bì và các dấu hiệu nhận diện của sản phẩm. Một số mặt hàng thực phẩm cũng được đưa vào trưng bày nhằm giúp người mua nhận biết nguy cơ hàng hóa bị làm giả thương hiệu, bao bì…

Tại chương trình, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu và lực lượng quản lý thị trường trực tiếp hướng dẫn người tiêu dùng, khách tham quan nhận diện trực tiếp hàng thật và hàng giả.

Đại diện doanh nghiệp cung cấp thông tin về đặc điểm sản phẩm chính hãng, dấu hiệu nhận biết và những điểm khác biệt so với sản phẩm giả. Cán bộ quản lý thị trường hỗ trợ người tiêu dùng tìm hiểu, đối chiếu thông tin, nhận biết các dấu hiệu bất thường trên hàng hóa. Qua đó, người tiêu dùng có thêm kiến thức để lựa chọn sản phẩm, hạn chế nguy cơ mua phải hàng giả, hàng nhái.

Chương trình còn kết hợp hoạt động giới thiệu, quảng bá và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong nước. Qua đó, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước hướng tới kết hợp nhiệm vụ phòng, chống hàng giả với hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng niềm tin, mở rộng thị trường cho hàng Việt.

Theo Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, hoạt động trưng bày nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của hàng giả, hàng nhái, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong bảo vệ thương hiệu, quyền lợi người mua. Việc trực tiếp quan sát hàng giả- hàng thật giúp nội dung tuyên truyền trở nên cụ thể, dễ tiếp cận hơn so với hình thức phổ biến thông tin đơn thuần.

>>> Một số hình ảnh tại sự kiện:

Đại diện doanh nghiệp hướng dẫn cách phân biệt một số loại nồi cơm điện thật và giả. Ảnh: PHÚC HẬU

Hàng mẫu đối sánh thật - giả. Ảnh: PHÚC HẬU

Nồi cơm điện thật và giả. Ảnh: PHÚC HẬU

Đại diện doanh nghiệp trực tiếp hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết hàng thật và hàng giả. Ảnh: PHÚC HẬU

Doanh nghiệp hướng dẫn cách phát hiện máy tính thật và giả. Ảnh: PHÚC HẬU

Hàng thật. Ảnh: PHÚC HẬU

Hàng giả. Ảnh: PHÚC HẬU

Hàng giả đặt cạnh hàng thật để khách hàng so sánh. Ảnh: PHÚC HẬU

Hàng thật và hàng giả. Ảnh: PHÚC HẬU