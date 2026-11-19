Một cuộc hội ngộ nghẹn ngào nơi ngục tối khi người vợ bế con vào Nhà tù Hỏa Lò thăm chồng trước khi người chồng bị giặc đầy ra Côn Đảo... Giữa gông cùm và sự kìm kẹp của thực dân Pháp, tình yêu son sắt, thủy chung của hai chiến sĩ cách mạng Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết vẫn như một ngọn đuốc sáng, tiếp thêm nghị lực để giữ vững khí tiết người cộng sản.

Hoạt cảnh được tái hiện ngay tại không gian trưng bày này là điểm nhấn mở đầu đầy xúc động trong khuôn khổ trưng bày chuyên đề "Giữ trọn lòng son" - sự kiện do Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 và nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Hoạt cảnh tái hiện câu chuyện tình yêu son sắt, thủy chung của hai vợ chồng đồng chí Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết - hai chiến sĩ cách mạng cùng bị thực dân Pháp bắt, giam tại Nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: BTC

Hoạt cảnh được tái hiện khiến khán giả xúc động

Các diễn viên nhập vai trong hoạt cảnh chụp ảnh lưu niệm cùng bà Dương Hồng Vân (áo đỏ, thứ tư từ trái sang) và bà Dương Hồng Xuân (áo xanh) - Hai cháu ngoại của hai chiến sĩ cách mạng Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết. Ảnh: BTC

Tham dự chương trình, bà Dương Hồng Vân, Cháu ngoại hai chiến sĩ cách mạng Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết bày tỏ: "Khi xem hoạt cảnh vừa rồi, tôi rất cảm động. Tôi cứ nghĩ rằng đấy chính là ông mình, bà mình, mẹ mình. Không còn lời nào có thể diễn tả hết sự hy sinh thầm lặng của ông bà. Đấy đúng là điều mà chúng tôi vô cùng tự hào, trân trọng và luôn tự nhủ phải làm sao xứng đáng với truyền thống gia đình, xứng đáng với những gì ông bà mình đã góp phần cống hiến cho nền độc lập, tự do của dân tộc."

Đi cùng chị gái tới tham dự chương trình, bà Dương Hồng Xuân, Cháu ngoại của hai chiến sĩ cách mạng Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết kể lại những kỷ niệm thủa ấu thơ về người bà của mình.

"Khi tôi còn nhỏ, lúc bà Mai Ngọc Thuyết - tức bà ngoại của tôi - còn sống, bà từng kể lại chuyện này rất nhiều lần. Lúc ấy tôi mới khoảng bảy, tám tuổi, đã được nghe về cuộc chia ly và hội ngộ trong tù của ông bà và mẹ tôi. Sau đó, ông bị lưu đày ra Côn Đảo và hy sinh ở ngoài ấy. Hồi đó tuy còn nhỏ nhưng tôi đã rơi nước mắt mỗi khi nghe bà kể lại. Đến bây giờ được chứng kiến những ký ức ấy tái hiện lại, thực sự tôi rất xúc động. Cũng như chị gái tôi vừa chia sẻ, không chỉ xúc động mà chúng tôi còn cảm thấy vô cùng tự hào", bà Xuân nói.

Bà Dương Hồng Vân (áo đỏ) và bà Dương Hồng Xuân (áo xanh) - Hai cháu ngoại của hai chiến sĩ cách mạng Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết xúc động trước câu chuyện "Trái Bền Gan" về tấm lòng son sắt của ông bà mình

Lấy cảm hứng từ sáu câu chuyện tình yêu gắn liền với lý tưởng cách mạng của các chiến sĩ, không gian trưng bày được thiết kế thành sáu "trái tình yêu" mang những sắc thái riêng: Kiên trung, Sắt son, Hy sinh, Bền gan, Đồng hành và Một lòng. Từ đó khắc họa tấm lòng thủy chung, ý chí kiên cường của những người chiến sĩ đã gác lại hạnh phúc riêng tư vì độc lập dân tộc.

Không dừng lại ở việc trưng bày tư liệu tĩnh, chuyên đề "Giữ trọn lòng son" cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ của di tích Hỏa Lò trong chuyển đổi số ngành di sản, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Công nghệ tương tác NFC được ứng dụng trong trưng bày

Tại đây, lịch sử được kể lại bằng ngôn ngữ của công nghệ hiện đại. Hệ thống tai nghe thuyết minh tự động kết hợp hiệu ứng âm thanh sống động đưa du khách hòa mình vào bối cảnh lịch sử.

Đặc biệt, thông qua công nghệ tương tác NFC, chỉ với một cú chạm điện thoại, những lá thư của các chiến sĩ cách mạng hiện lên đầy chân thực. Những dòng thư mộc mạc cho thấy bên cạnh ý chí bất khuất, trái tim người chiến sĩ luôn đong đầy tình yêu gia đình, đồng đội và đất nước.

Thông qua công nghệ tương tác NFC...

...chỉ với một cú chạm điện thoại...

... những lá thư của các chiến sĩ cách mạng hiện lên đầy chân thực

Trải nghiệm công nghệ NFC hấp dẫn người tham quan trưng bày

Bên cạnh đó, việc số hóa nghệ thuật dân gian qua các mã quét nghe hát xẩm truyền thống, cùng hoạt động gửi gắm thông điệp tại "Cây thư tình" đã biến hành trình tham quan thành một trải nghiệm đa giác quan đầy lôi cuốn.

Bà Dương Hồng Xuân chia sẻ: "Điều hay và thú vị ở chỗ khách tham quan có thể tự dùng các công nghệ mới để tìm hiểu thêm nhiều thông tin, giống như một hình thức trắc nghiệm vậy. Vừa nãy, khi thử trải nghiệm công nghệ NFC, tôi đã nhận được một lời nhắn của đồng chí Hoàng Văn Thụ. Đây cũng là một trong những bài thơ ngày xưa đi học tôi rất thích, thành ra cảm giác lại càng thú vị hơn. Tôi thấy rằng, tại những không gian triển lãm như thế này, việc bổ sung thêm các ứng dụng công nghệ và hoạt động tương tác thực sự rất hay, chắc chắn sẽ thu hút được giới trẻ."

Hoạt động gửi gắm thông điệp tại "Cây thư tình" trong hành trình tham quan. Ảnh: BTC

Tham quan trưng bày, bạn Dương Quốc Khánh Phương, Hà Nội cho biết: "Với công nghệ NFC này, người xem có thể trực tiếp trải nghiệm qua điện thoại và đọc được những bức thư một cách ngẫu nhiên, điều đó làm tôi thấy rất thú vị và ấn tượng. Việc được tương tác trực tiếp như thế này giúp tôi hiểu rõ hơn câu chuyện mà triển lãm muốn truyền tải. Tôi nghĩ cách làm này sẽ dễ dàng tiếp cận được giới trẻ giống như tôi, và tôi mong trong tương lai sẽ có nhiều triển lãm ý nghĩa như thế này nữa."

Là cán bộ từng công tác tại Ban Quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội, nay đã về hưu, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Hà Nội nói: "Trước đây chỉ thuyết minh đơn thuần thôi. Thế nhưng bây giờ, mỗi lần đến thăm, tôi thấy Hỏa Lò ngày càng phát triển về mặt công nghệ. Những trải nghiệm này, thứ nhất đã giúp thế hệ trẻ cập nhật thông tin rất chuẩn xác; thứ hai là tạo sự ham thích cho các em, bởi giới trẻ ngày nay tiếp cận rất nhanh với công nghệ. Đối với các cụ cao tuổi, đây cũng là một hình thức rất mới mẻ. Việc quảng bá di tích theo cách này rất tốt, đáp ứng hiệu quả công tác giáo dục truyền thống."

Trưng bày "Giữ trọn lòng son" không chỉ tri ân những hy sinh thầm lặng của cha ông, mà còn đánh thức niềm tự hào, bồi đắp trách nhiệm gìn giữ di sản văn hóa lịch sử trong trái tim mỗi người trẻ hôm nay. Ảnh: BTC

Sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử, nghệ thuật kể chuyện, hát xẩm truyền thống, hoạt cảnh sân khấu, công nghệ số và tư duy đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57 đã nâng cao hiệu quả trưng bày, tạo sức hút mới cho Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

"Giữ trọn lòng son" không chỉ tri ân những hy sinh thầm lặng của cha ông, mà còn đánh thức niềm tự hào, bồi đắp trách nhiệm gìn giữ di sản văn hóa lịch sử trong trái tim mỗi người trẻ hôm nay./.