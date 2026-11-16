Trưng bày, giới thiệu sản phẩm khoa học, công nghệ, sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Hoạt động trưng bày diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 16/11 đến hết ngày 17/11/2026, với quy mô khoảng 40 gian hàng, quy tụ các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của tỉnh Lào Cai cùng các trường đại học, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

Khu trưng bày là không gian kết nối, giới thiệu những thành tựu, sản phẩm và mô hình tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Các gian hàng của tỉnh Lào Cai giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và nông sản địa phương. Nổi bật là các sản phẩm ẩm thực truyền thống được chế biến từ thịt trâu, thịt lợn, cá, chè, quế, mật ong, dược liệu, tinh bột nghệ, nấm, măng Bát độ, gạo Séng cù, gạo nếp nương cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Ngoài ra, khu trưng bày còn có các sản phẩm, mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ trong đời sống và sản xuất như bếp đun củi nóng lạnh, vật liệu xây dựng, giải pháp công nghệ và các sản phẩm công nghệ số.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy, đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng và lãnh đạo tỉnh Lào Cai, lãnh đạo Đại học Thái Nguyên tham quan các gian hàng tại khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm (Ảnh trên).

Không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm, Khu trưng bày còn tạo điều kiện để các đơn vị gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, kết nối cung - cầu công nghệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và đưa các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh tiếp cận tri thức, giải pháp công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên tiếp tục cụ thể hóa định hướng tăng cường liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.