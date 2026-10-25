Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng xã Chiềng Mai

Trưng bày giới thiệu sản phẩm cà phê của địa phương.

Tham gia hoạt động có 13 gian hàng của các thôn, bản trên địa bàn xã, trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP; thực phẩm chế biến, sản phẩm thủ công truyền thống và các sản phẩm tiêu biểu khác. Bên cạnh đó, còn thu hút 31 doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài xã tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm cà phê đặc trưng và vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất.

Trưng bày giới thiệu sản phẩm của địa phương.

Bà con dân tộc Thái giới thiệu các mặt hàng nông sản đặc sản của địa phương tại không gian trưng bày.

Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình tư vấn hướng dẫn người dân sử dụng phân bón cho cây trồng.

Hoạt động trưng bày sản phẩm tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ nông sản, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường. Đồng thời, đây cũng là dịp giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, tiềm năng của Chiềng Mai đến đông đảo nhân dân và du khách.