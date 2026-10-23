Trưng bày, giới thiệu các giải pháp công nghệ phục vụ bảo đảm an ninh mạng

Các gian hàng giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và an toàn thông tin như VNPT, FPT, MobiFone, VNDS…

Nội dung trưng bày tập trung vào các giải pháp bảo vệ hệ thống mạng, giám sát và phát hiện nguy cơ mất an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu, hạ tầng mạng và các dịch vụ an toàn thông tin dành cho tổ chức, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, khu vực trưng bày của VNPT giới thiệu hệ sinh thái dịch vụ an toàn thông tin với các giải pháp như VNPT MSS, VNPT SmartIR, VNPT S-Gate, VNPT DNS Protection và VNPT Cloud WAF.

Trong khi đó, gian hàng FPT giới thiệu các giải pháp Internet an toàn, hạ tầng Wi-Fi 7, XGS-PON và hệ thống camera; các đơn vị khác cũng mang đến những sản phẩm, dịch vụ liên quan đến bảo vệ dữ liệu và nâng cao năng lực an toàn thông tin. Hoạt động trưng bày tạo điều kiện để các đại biểu trực tiếp tìm hiểu, trao đổi về tính năng, khả năng ứng dụng của các sản phẩm, giải pháp công nghệ trong thực tiễn.

Qua đó, góp phần kết nối giữa cơ quan quản lý, lực lượng chuyên trách và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy việc nghiên cứu, lựa chọn các giải pháp phù hợp với yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin tại cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Việc kết hợp tập huấn pháp luật với giới thiệu các giải pháp công nghệ góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu, chủ động phòng ngừa nguy cơ tấn công mạng, tăng cường năng lực bảo đảm an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xây dựng môi trường số an toàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

P.V