Trưng bày gần 300 tư liệu về dấu ấn người Quảng Nam - Đà Nẵng tại Nhà tù Côn Đảo

Trưng bày là hoạt động hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa.

Trong suốt 113 năm tồn tại, Nhà tù Côn Đảo đã giam cầm, lưu đày nhiều thế hệ chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Tuy nhiên, bất chấp đòn roi, tra tấn và những thủ đoạn đàn áp của nhà tù thực dân, đế quốc, các chiến sĩ cách mạng vẫn giữ vững khí tiết, đoàn kết đấu tranh, nuôi dưỡng niềm tin vào ngày đất nước độc lập, thống nhất.

Khách tham quan trưng bày. Ảnh: Xuân Quỳnh

Với gần 300 hình ảnh, tư liệu lịch sử, trưng bày tái hiện những năm tháng đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước tại Nhà tù Côn Đảo, đồng thời làm nổi bật dấu ấn của nhiều thế hệ người con Quảng Nam - Đà Nẵng trong hành trình đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Trưng bày được tổ chức thành ba nội dung chính: “Côn Đảo - Địa ngục trần gian”, “Dấu ấn người Quảng Nam - Đà Nẵng tại Nhà tù Côn Đảo” và “Côn Đảo - Âm vang di sản, điểm đến văn hóa và du lịch”.

Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu và hiện vật, công chúng có dịp tìm hiểu quá trình hình thành, tồn tại của hệ thống Nhà tù Côn Đảo, chế độ giam cầm hà khắc cũng như tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước.

Bên cạnh những trang sử hào hùng, trưng bày còn giới thiệu hành trình bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo và diện mạo phát triển của hòn đảo hôm nay. Qua đó, lịch sử không chỉ được tái hiện như những ký ức của quá khứ mà còn được kết nối với đời sống đương đại, góp phần nâng cao nhận thức về giá trị di sản, văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch của địa phương.

Trưng bày mở cửa phục vụ người dân và du khách đến hết ngày 15/11 tại Bảo tàng Đà Nẵng, số 31 Trần Phú, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.