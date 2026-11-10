Trưng bày gần 300 tư liệu, hiện vật kể chuyện Côn Đảo - Đà Nẵng

Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh và hiện vật, trưng bày đưa người xem trở lại những năm tháng đấu tranh gian khổ tại Côn Đảo. Trong điều kiện lao tù khắc nghiệt, các chiến sĩ vẫn duy trì hoạt động học tập, đoàn kết, đấu tranh, giữ vững ý chí và niềm tin vào ngày đất nước độc lập, thống nhất.

Không gian trưng bày dành vị trí trang trọng tôn vinh những thế hệ người con ưu tú của quê hương Đà Nẵng qua các thời kỳ lịch sử, từ các chí sĩ yêu nước đầu thế kỷ 20 cho đến cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên tham gia hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.

Không chỉ giới thiệu những sự kiện lịch sử, trưng bày còn hướng đến kể lại câu chuyện về con người, số phận và tinh thần đấu tranh trong hoàn cảnh tù đày. Những hình ảnh, tư liệu và hiện vật được tập hợp là nguồn sử liệu trực quan, giúp công chúng tiếp cận lịch sử từ những chứng tích cụ thể.

Bên cạnh những trang sử hào hùng, triển lãm còn giới thiệu quá trình bảo tồn, phát huy giá trị của Khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo cùng diện mạo phát triển mới của hòn đảo hôm nay.

Việc tổ chức trưng bày chuyên đề góp phần phát huy giá trị các tư liệu, hiện vật lịch sử, tăng cường kết nối giữa các thiết chế văn hóa và đưa hoạt động giáo dục truyền thống đến gần hơn với cộng đồng.

Thông qua chuyên đề, những ký ức về Côn Đảo tiếp tục được giới thiệu trong đời sống đương đại, góp phần bồi đắp nhận thức lịch sử, ý thức gìn giữ di sản và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những giá trị được trao truyền từ quá khứ.

Triển lãm chuyên đề mở cửa đón người dân và du khách tham quan đến hết ngày 15/11 tại Bảo tàng Đà Nẵng.