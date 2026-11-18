Trưng bày thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu cổ vật Hải Phòng và các tỉnh, thành phố lân cận.

Trưng bày giới thiệu hơn 300 bộ hiện vật, cổ vật tiêu biểu cùng các tài liệu, hình ảnh, được chia thành hai phần. Phần 1 - “Dấu ấn khởi nguồn và dòng chảy Văn hóa Việt” giới thiệu nền Văn hóa Phùng Nguyên với các công cụ, vũ khí, đồ trang sức và hiện vật bằng đá tiêu biểu, phản ánh đời sống vật chất và kỹ thuật chế tác của cư dân Phùng Nguyên; Đồ đồng Văn hóa Đông Sơn với các loại hình đồ đồng tiêu biểu như: trống, thạp, dao, tượng, linh vật và các hiện vật liên quan thể hiện trình độ luyện kim, nghệ thuật tạo hình và đời sống văn hóa của cư dân Ðông Sơn; Đồ gốm Việt Nam qua các triều đại Lý - Trần - Lê - Mạc - Nguyễn với các loại hình đồ gốm tiêu biểu thể hiện sự phát triển của kỹ thuật chế tác, tạo hình, trang trí và những biến đổi trong thẩm mỹ của người Việt.

Phần 2 - “Tinh hoa Văn hóa và kỹ - mỹ thuật” (từ Lê Trung Hưng, Tây Sơn đến triều Nguyễn) giới thiệu một số loại hình ấn, kiếm và vật dụng liên quan đến thiết chế, nghi lễ và đời sống của triều Nguyễn; Đồ thêu thời Nguyễn gồm các hiện vật như triều phục, tranh thêu, lịch… thể hiện kỹ thuật thủ công, mỹ thuật trang trí và đời sống văn hóa thời Nguyễn.

Chóe, hiệu đề "Khánh xuân thị tả" - cổ vật thời Lê - Trịnh thế kỷ XVIII của nhà sưu tập Nguyễn Thị Tuyết (Hội cổ vật Xứ Đông- Hải Phòng).

Ngoài ra, trưng bày còn giới thiệu các hiện vật pháp lam tiêu biểu, phản ánh sự tiếp nhận kỹ thuật chế tác và nghệ thuật trang trí mới, thể hiện quá trình vận dụng và phát triển kỹ thuật này trong môi trường văn hóa Việt Nam thời Nguyễn. Cùng với đó là các loại hình Kim Bài, Kim Khánh, Kim Bội, Kim Tiền, Nam Long, Bội Tinh; ấm chén, lư đỉnh, bình phong, trấn phong, văn phòng tứ bảo cùng các loại ngọc bài, ngọc khánh, ngọc bội, sập, tủ, bàn ghế và các sản phẩm gỗ chạm, khảm… thể hiện kỹ thuật chế tác gỗ tinh xảo, nghệ thuật trang trí và không gian sinh hoạt của tầng lớp quý tộc, quan lại, các gia đình có điều kiện trong xã hội thời Nguyễn. Qua kỹ thuật sơn, thếp và trang trí của nhóm hiện vật hoành phi - câu đối, tranh và những sản phẩm sơn son thếp vàng phản ánh truyền thống mỹ thuật đặc sắc của Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Vũ Đình Tiến cho biết, điểm nổi bật của trưng bày không chỉ ở giá trị lịch sử, niên đại hay độ tinh xảo của hiện vật mà còn ở những câu chuyện văn hóa. Mỗi hiện vật là một chứng tích lịch sử, mỗi cổ vật là một thông điệp từ quá khứ giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn, bản sắc và sức sáng tạo bền bỉ của dân tộc. Trưng bày là dịp để công chúng, nhất là thế hệ trẻ thêm trân trọng những giá trị văn hóa mà cha ông đã dày công sáng tạo, gìn giữ, trao truyền.

Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng trao tặng chứng nhận cho các hội viên Hội Cổ vật Xứ Đông - Hải Phòng đã trao tặng hiện vật cho bảo tàng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng nhấn mạnh, Hải Phòng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ, giao thoa những giá trị đặc sắc của vùng đất Cảng anh hùng và xứ Đông văn hiến. Sau sáp nhập, trong không gian phát triển mới, hệ thống di sản của thành phố ngày càng phong phú, đa dạng. Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy, phương thức bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Bảo tồn không chỉ là gìn giữ những gì cha ông để lại mà quan trọng hơn là làm cho di sản thực sự hiện diện trong đời sống đương đại, thành nguồn lực và động lực cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Ông Phạm Văn Nhân, Chủ tịch Hội Cổ vật Xứ Đông - Hải Phòng cho biết, Hội hiện có 148 hội viên sinh hoạt tại 12 Chi hội và có liên kết với một số hội viên các tỉnh, thành phố lân cận. Tham gia trưng bày, Hội mong muốn góp phần gìn giữ những giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Hội viên Hội Cổ vật Xứ Đông - Hải Phòng trao tặng hiện vật cho Bảo tàng Hải Phòng.

Tại chương trình, các hội viên Hội Cổ vật Xứ Đông - Hải Phòng đã trao tặng một số hiện vật cho Bảo tàng Hải Phòng.

Trưng bày mở cửa phục vụ công chúng đến ngày 8/12.