Hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lên thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2026).

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Hành trình theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh trên vùng đất Lào Cai”.

Tham dự buổi khai mạc có lãnh đạo một số sở, ngành; cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường Cam Đường; thầy, cô giáo và học sinh Trường THCS Nam Cường.

Đại biểu và học sinh tham dự chương trình.

Thông qua hình ảnh, tư liệu và các nội dung trưng bày, công chúng sẽ có dịp tìm hiểu về chuyến thăm lịch sử của Bác Hồ đến Lào Cai, những nơi Người đã đến, những câu chuyện và lời căn dặn dành cho đồng bào các dân tộc nơi đây.

Đại biểu cắt băng khánh thành Không gian trưng bày chuyên đề "“Hành trình theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh trên vùng đất Lào Cai”.

Điểm đặc biệt của chuyên đề “Hành trình theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh trên vùng đất Lào Cai” là không gian trưng bày được xây dựng như một hành trình khám phá, gồm có 3 chặng: Hướng về Lào Cai; Chuyến tàu mùa thu và hành trình của Bác trên vùng đất Lào Cai, Yên Bái; Lào Cai làm theo lời Bác.

Đại biểu và học sinh tham quan trưng bày chuyên đề “Hành trình theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh trên vùng đất Lào Cai”.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Bảo tàng Lào Cai và Trường THCS Nam Cường đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 trong công tác giáo dục truyền thống, lịch sử và văn hoá, và tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm cho học sinh. Qua đó, khơi gợi tình yêu nước, trách nhiệm của bản thân với gia đình, cộng đồng và quê hương ở thế hệ trẻ.