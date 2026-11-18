Không gian trưng bày có những món quà lưu niệm du khách có thể mua tặng người thân, bạn bè

Đến với Trưng bày, du khách sẽ được tham quan các nội dung: Sáu “Trái tình yêu” - Sáu câu chuyện về lòng son sắt. Không gian trưng bày giới thiệu sáu câu chuyện của các chiến sĩ cách mạng được ẩn dụ dưới hình tượng các “trái tình yêu”: “Trái Kiên trung” - đồng chí Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; “Trái Sắt son” - đồng chí Nguyễn Phong Sắc và đồng chí Hoàng Thị Ái; “Trái Hy sinh” - đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí Nguyễn Thị Quang Thái; “Trái Bền gan” - đồng chí Nguyễn Văn Mẫn và đồng chí Mai Ngọc Thuyết; “Trái Đồng hành” - đồng chí Nguyễn Văn Linh và đồng chí Ngô Thị Huệ; “Trái Một lòng” - đồng chí Trường Chinh và phu nhân Nguyễn Thị Minh. Mỗi câu chuyện khắc họa một vẻ đẹp của tình yêu.

Có “trái” mang vị đắng của chia ly, có “trái” chất chứa sự hy sinh, chờ đợi và lặng thầm; cũng có “trái” giữ lại hơi ấm của sự thủy chung và niềm tin sắt son. Nhưng còn lại sau tất cả là hạt giống bền bỉ của lòng thủy chung, ý chí kiên cường và niềm tin vào lý tưởng cách mạng.

Tiếp đó là nội dung Hát xẩm truyền thống - Giai điệu dẫn dắt hành trình lịch sử. Trưng bày sử dụng nghệ thuật hát xẩm - loại hình diễn xướng dân gian giàu bản sắc của Việt Nam để kể lại những câu chuyện tình yêu.

Khúc xẩm “Giữ trọn lòng son” được sáng tác riêng dựa trên nội dung sáu câu chuyện tình yêu. Sự kết hợp làn điệu dân gian truyền thống với thuyết minh, trải nghiệm tương tác góp phần giới thiệu giá trị nghệ thuật truyền thống và mang lại cảm xúc cho công chúng trong hành trình tham quan.

Du khách quét mã NFC để nhận một lá thư ngẫu nhiên

Và cuối cùng là Trải nghiệm tương tác - Từ lắng nghe đến tự mình khám phá. Không chỉ lắng nghe và quan sát, khách tham quan còn được trực tiếp tham gia vào hành trình khám phá nội dung trưng bày thông qua hoạt động sưu tập sáu dấu ấn biểu trưng cho sáu câu chuyện tình yêu trên tấm thẻ lưu niệm “Dấu Yêu”.

Tiếp nối hành trình là không gian “Thư viện thư tình”, nơi giới thiệu hàng trăm lá thư được viết trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Những dòng thư mộc mạc, chân thành giúp công chúng cảm nhận: Bên cạnh ý chí chiến đấu và tinh thần bất khuất, người chiến sĩ cách mạng vẫn luôn mang trong tim tình yêu dành cho gia đình, người thương, đồng đội và quê hương, đất nước.

Tại đây, khách tham quan có thể khám phá những bức thư thông qua công nghệ tương tác NFC và được phối tác trên lụa, đồng thời tự tay viết lời nhắn gửi tới những người thân

Với sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử, nghệ thuật kể chuyện, hát xẩm truyền thống, hoạt cảnh sân khấu, công nghệ thuyết minh và các hoạt động tương tác, trưng bày chuyên đề “Giữ trọn lòng son” không chỉ giới thiệu những câu chuyện tình yêu trong lịch sử cách mạng mà còn mang đến một hành trình trải nghiệm đa giác quan, nơi công chúng được nghe, được chứng kiến, được khám phá và tự mình viết tiếp những thông điệp yêu thương, góp phần khẳng định giá trị của tình yêu, lòng thủy chung và sự hy sinh của những người chiến sĩ cách mạng; đồng thời khơi dậy sự trân trọng đối với cuộc sống hòa bình hôm nay, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cống hiến của các thế hệ đi trước.