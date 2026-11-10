Nghi thức cắt băng khai mạc. Ảnh: GIA MINH

Hoạt động này nhằm hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc; đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ nguồn tư liệu giữa các bảo tàng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử, văn hóa.

Sự kiện giới thiệu khoảng 300 hình ảnh, tư liệu lịch sử về hệ thống nhà tù Côn Đảo, phản ánh những đóng góp và hy sinh của các thế hệ người con Quảng Nam - Đà Nẵng trong những năm tháng bị giam cầm, đấu tranh tại nơi từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian”.

Khách tham quan trưng bày chuyên đề “Côn Đảo - Đà Nẵng: Từ ngục tù đến ánh bình minh” tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: GIA MINH

Nội dung trưng bày gồm 3 chủ đề. Trong đó, “Côn Đảo - Địa ngục trần gian” tái hiện 113 năm tồn tại của hệ thống nhà tù, chế độ giam cầm khắc nghiệt và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ cách mạng; “Dấu ấn người Quảng Nam - Đà Nẵng tại nhà tù Côn Đảo” tôn vinh những người con xứ Quảng từng bị giam cầm, hy sinh tại đây; “Côn Đảo - Âm vang di sản, điểm đến văn hóa và du lịch” giới thiệu công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững.

Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ sở Côn Đảo) trao tặng bức ảnh lưu niệm cho thành phố Đà Nẵng. Ảnh: GIA MINH

Tại lễ khai mạc, bà Phạm Thị Tám, Phó Giám đốc Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ sở Côn Đảo), cho biết dù cách biệt về địa lý, Côn Đảo và Đà Nẵng vẫn có mối liên hệ đặc biệt trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. Hơn 100 người con Quảng Nam - Đà Nẵng từng bị giam cầm, cấm cố tại nhà tù Côn Đảo; một số người đã trở về, nhiều người hy sinh tại đây.

Hoạt động này là dịp giới thiệu đến công chúng những tư liệu, hình ảnh về mối liên hệ lịch sử giữa hai vùng đất; qua đó tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo, đồng thời lan tỏa giá trị di sản đến các thế hệ mai sau.

Trưng bày mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 15/11 tại Bảo tàng Đà Nẵng.