Ngày 8/10, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, đơn vị phối hợp với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076 - 2026)”.

Trưng bày sẽ diễn ra vào ngày 11/10 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, hướng tới giới thiệu những giá trị tiêu biểu của Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đồng thời giúp công chúng tìm hiểu về lịch sử giáo dục, khoa cử Việt Nam thời trung đại.

950 năm sau ngày thành lập trường Quốc học đầu tiên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn lưu giữ những câu chuyện thú vị về đạo học.

Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076 dưới thời vua Lý Nhân Tông, được xem là trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam. Đây là nơi đào tạo nhân tài cho đất nước, quy tụ nhiều nhà giáo, nhà khoa bảng có học vấn và đức độ. Qua nhiều thế hệ, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài được bồi đắp, trở thành những giá trị gắn với lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo Ban tổ chức, nội dung trưng bày được chia thành ba chủ đề: “Nơi khởi nguồn đạo học”; “Quốc Tử Giám - trường Quốc học đầu tiên”; “Hành trình bảo tồn và phát huy di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám”. Các tài liệu, hình ảnh và hiện vật giới thiệu những dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành, phát triển của Quốc Tử Giám, cũng như quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bên cạnh lịch sử giáo dục và khoa cử, trưng bày giới thiệu những nỗ lực đưa Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành không gian văn hóa gần gũi hơn với công chúng. Các hoạt động trải nghiệm về việc học hành, thi cử thời xưa được tổ chức nhằm giúp khách tham quan tiếp cận di sản theo cách trực quan, sinh động.

Qua câu chuyện của một thiết chế giáo dục có lịch sử gần một thiên niên kỷ, trưng bày góp phần làm rõ những giá trị văn hóa, giáo dục được trao truyền qua nhiều thế hệ, đồng thời gợi mở ý thức gìn giữ và phát huy di sản trong đời sống đương đại.