Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Hải Phòng (20, 21/10/1946 - 20, 21/10/2026), Bảo tàng Hải Phòng tổ chức trưng bày chuyên đề "80 năm - Hải Phòng khắc ghi lời Bác”. Thời gian trưng bày từ ngày 16/10 đến hết ngày 30/11/2026.

Sáng 16/10, tại Bảo tàng Hải Phòng, đã diễn ra khai mạc trưng bày chuyên đề "80 năm - Hải Phòng khắc ghi lời Bác”. Nguồn: Cổng TTĐT thành phố Hải Phòng.

Ngày 20/10/1946, sau chuyến thăm và làm việc tại Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước trên chiến hạm Dumont D’Urville, cập bến Ngự, Cảng Hải Phòng. Trong hai ngày 20 và 21/10/1946, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố vinh dự được đón Người về thăm lần đầu tiên.

Từ lần đầu tiên ấy đến 11 lần về thăm Hải Phòng, Bác luôn dành sự quan tâm ân cần cho công nhân, nông dân, cán bộ, chiến sĩ và các em thiếu nhi. Những lời thăm hỏi, động viên, căn dặn của Người đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần, đồng hành cùng thành phố trong chiến đấu, lao động, học tập và dựng xây.

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng.

80 năm đã qua, tình cảm kính yêu và lòng biết ơn đối với Hồ Chủ Tịch vẫn được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ người Hải Phòng. Nhân dân thành phố mãi ghi nhớ công lao của Người đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, trân trọng tình yêu thương và niềm tin Người dành cho Hải Phòng…

Theo kế hoạch, nội dung trưng bày gồm 3 phần. Phần 1: Từ làng Sen đến hành trình giải phóng dân tộc - với hình ảnh, tư liệu và hiện vật được chọn lọc công phu, trưng bày đưa người xem trở về với những năm tháng lịch sử trên hành trình tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành.

Mỗi hình ảnh, mỗi tư liệu, hiện vật là một lát cắt ký ức, góp phần khắc họa chân thực chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh… Nội dung thứ nhất của phần 1: Nơi hun đúc chí lớn; nội dung thứ hai: Hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc.

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng.

Phần 2: Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng. Nội dung thứ nhất của phần 2: Hải Phòng trong sự lựa chọn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; nội dung thứ hai: Bác Hồ với nhân dân Hải Phòng.

Phần 3: Nhân dân Hải Phòng làm theo lời Bác. Nội dung thứ nhất của phần 3: Hải Phòng khắc ghi lời Bác; nội dung thứ hai: Hải Phòng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham quan trưng bày tại Bảo tàng Hải Phòng, sáng 16/10. Nguồn: Cổng TTĐT thành phố Hải Phòng.

Với hơn 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật, phòng trưng bày là một hoạt động tiêu biểu, ý nghĩa trong chuỗi hoạt động phục vụ kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Hải Phòng.

Trưng bày giới thiệu những dấu ấn về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự quan tâm sâu sắc của Người đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Hải Phòng qua những lần Người về thăm thành phố, đồng thời thể hiện niềm tự hào, biết ơn của nhân dân Hải Phòng đối với Bác…