Trưng bày bộ ảnh thế kỷ về 'Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico'

Triển lãm "Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico" trưng bày các bức ảnh của nhiếp ảnh gia Agustín Víctor Casasola (Mexico, 1874 - 1938) trích từ Bộ sưu tập Nhiếp ảnh Casasola. Giám tuyển nhiếp ảnh do María del Mar Cuervo và Adrián Casasola thực hiện.

Triển lãm về những người phụ nữ được biết đến với tên gọi "soldaderas" - những nữ chiến sĩ: những người đã đồng hành cùng các đạo quân cách mạng; tham gia vào các công tác tiếp tế, y tế và thông tin liên lạc; hoạt động với tư cách là nhà báo và nhà hoạt động xã hội; trực tiếp cầm súng chiến đấu.

Những nữ chiến sĩ "soldaderas" là một trong những hình ảnh dễ nhận biết nhất của Cách mạng Mexico: họ bảo vệ cộng đồng của mình, lan tỏa các tư tưởng cách mạng và góp phần làm thay đổi nhận thức về vị thế của chính họ trong xã hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại khai mạc triển lãm ảnh "Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico". Ảnh: BTC

Triển lãm mang đến góc nhìn về những nữ chiến sĩ - những người phụ nữ của cuộc cách mạng đã đóng vai trò trung tâm trong tiến trình biến đổi xã hội Mexico và mở đường cho những bước tiến lớn mà phụ nữ đạt được trong xã hội Mexico ngày nay.

Đại sứ Alejandro Negrín, Đại sứ Mexico tại Việt Nam, nhấn mạnh: "Triển lãm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì nhiều lý do. Thứ nhất, triển lãm giúp người dân Việt Nam hiểu rõ hơn về cuộc đại cách mạng xã hội đầu tiên của thế kỷ 20 - Cách mạng Mexico (1910-1920) - thông qua việc tôn vinh tầm vóc và sự cống hiến to lớn của những người phụ nữ Mexico đã trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh vũ trang đó. Thứ hai, các tác phẩm trưng bày được chụp bởi nhiếp ảnh gia đại tài của Cách mạng Mexico và trích từ kho lưu trữ hình ảnh xuất sắc nhất về giai đoạn lịch sử trọng đại này: Kho lưu trữ Casasola. Ngoài ra, triển lãm mở ra cơ hội đối thoại giữa Mexico và Việt Nam về những nỗ lực cùng thành tựu to lớn của hai nước trong việc xây dựng các xã hội công bằng và bao trùm hơn."

Một số hình ảnh tại triển lãm. Ảnh: BTC

Nhà báo, nhà văn, nhà hoạt động văn hóa Kyra Núñez de León, một trong những người thúc đẩy chính cho triển lãm này, ghi nhận: "Những bức ảnh này cho phép chúng ta khám phá những gương mặt, những câu chuyện và những khoảnh khắc đưa chúng ta đến gần hơn với những người phụ nữ đã sống qua thời kỳ Cách mạng Mexico. Việc đưa bộ sưu tập này đến Việt Nam là một cách để chia sẻ một phần ký ức của chúng tôi, đồng thời mở ra cuộc đối thoại giữa phụ nữ của hai quốc gia có bề dày lịch sử và văn hóa vô cùng phong phú."

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức triển lãm này tại Hà Nội: "Với sứ mệnh lưu giữ, tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện về phụ nữ, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam luôn mong muốn kết nối những giá trị và đóng góp của phụ nữ Việt Nam với phụ nữ trên thế giới. Triển lãm "Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico" là cơ hội để công chúng Việt Nam khám phá câu chuyện về những người phụ nữ Mexico kiên cường, giàu nghị lực qua những bức ảnh tư liệu quý giá, đồng thời lan tỏa thông điệp về sức mạnh, lòng dũng cảm và những đóng góp của phụ nữ trong lịch sử. Bảo tàng hy vọng triển lãm sẽ trở thành cầu nối văn hóa, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Mexico."