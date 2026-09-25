Trưng bày ảnh về vẻ đẹp đa dạng của Đầm Thị Nại

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm trưng bày 50 tác phẩm ảnh của 3 tác giả (Nicolas Cornet, Vũ Khôi Nguyên, Alexis Chaigneau) và các minh họa của Paul Rey về các giá trị tự nhiên, sinh thái, đời sống cộng đồng và nghiên cứu khoa học liên quan đến Đầm Thị Nại trong khuôn khổ dự án hợp tác Pháp - Việt “Sống cùng các dòng sông”.

Đến với triển lãm, qua phần thuyết minh của của các nhà nghiên cứu, đời sống quần thể Đầm Thị Nại được tái hiện qua từng mùa với hệ sinh thái đa dạng, đời sống văn hóa phong phú. Phương thức sản xuất, sinh sống của người dân sống xung quanh Đầm Thị Nại được tái hiện hết sức sinh động qua các góc nhìn của các tác giả trong từng tác phẩm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sỹ Sylvain Ouillon - Trưởng đại diện IRD tại Việt Nam, khẳng định: Đầm Thị Nại là một hệ sinh thái phong phú, được hình thành từ sự tương tác giữa các loài sinh sống và phát triển tại đây, môi trường nước với chất lượng nguồn nước cũng như tất cả những người sử dụng và khai thác đầm phá. Đầm phá mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, hỗ trợ các hoạt động kinh tế, đồng thời đem đến vẻ đẹp và nét độc đáo cho tất cả mọi người.

Các nhà nghiên cứu giới thiệu các tác phẩm ảnh về Đầm Thị nại trưng bày tại triển lãm.

Không chỉ là một cảnh quan, Đầm Thị Nại còn là một hệ sinh thái ven biển rất quan trọng, có diện tích khoảng 50 km2, kết nối với sông Kôn, sông Hà Thanh ra Biển Đông. Đầm chịu tác động đồng thời của thủy triều dòng chảy theo mùa, khí hậu và các tác động của con người. Chính vì vậy, nhìn Đầm Thị Nại chỉ như một mặt nước hay một cảnh quan đẹp là chưa đủ. Ở Đầm Thị Nại có hệ sinh thái, có đa dạng sinh học, có hệ sinh kế cộng đồng, có câu chuyện của dòng sông và biển, có những tác động ngày càng rõ hơn từ quá trình phát triển đô thị, kinh tế, du lịch và biến đổi khí hậu.

Qua các hình ảnh, tài liệu, phim tài liệu minh họa…, mỗi người đều có thể nhìn thấy, hiểu và cảm nhận rõ hơn giá trị của Đầm Thị Nại, phải có trách nhiệm bảo tồn và phát triển các giá trị của Đầm Thị Nại.

Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Gia Lai, cho biết muốn bảo tồn và phát triển Đầm Thị Nại, khai thác các giá trị kinh tế, du lịch và sinh kế lâu dài, cần phải biết giới hạn chịu tải của hệ sinh thái, bảo vệ và khai thác có mức độ. Do đó, bảo tồn Đầm Thị Nại không phải là giữ nguyên hiện trạng và đóng cửa với phát triển. Mục tiêu cao hơn là bảo tồn để phát triển, để tạo thêm nguồn lực cho bảo tồn. Điều này đòi hỏi trách nhiệm không chỉ của cơ quan quản lý nhà nước, của các nhà khoa học, doanh nghiệp mà còn là sự chung tay của cả cộng đồng.

Triển lãm sẽ trưng bày đến ngày 25/3/2027 để phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu và khám phá.