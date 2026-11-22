Người dân tham quan không gian trưng bày, triển lãm ảnh đẹp về thành phố Đà Nẵng tại vỉa hè Công viên APEC. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố, không gian triển lãm giới thiệu 80 tác phẩm nhiếp ảnh về vùng đất, con người và văn hóa Đà Nẵng, được chia thành 4 chủ đề: Sắc màu thiên nhiên; Sắc màu di sản, lịch sử và kiến trúc - đô thị; Sắc màu lễ hội và bản sắc văn hóa; Sắc màu con người và cuộc sống.

Các tác phẩm được trưng bày tại khu vực vỉa hè Công viên APEC, thuộc không gian phố đi bộ Bạch Đằng (phường Hải Châu), từ ngày 22/11 đến ngày 26/11.

Hoạt động này nhằm chào mừng Ngày hội Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời khắc họa sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc địa phương với xu hướng phát triển đô thị.

Sự kiện cũng góp phần giới thiệu, quảng bá những nét đẹp đặc trưng của đất và người Đà Nẵng qua ngôn ngữ nhiếp ảnh nghệ thuật, tạo không gian sinh hoạt văn hóa và thưởng lãm nghệ thuật phục vụ người dân cùng du khách.