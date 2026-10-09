Trưng bày 22 bộ sưu tập tem tái hiện hình ảnh 'Hà Nội ngàn năm văn hiến'

Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), Hội Tem thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty Tem Bưu chính tổ chức Trưng bày Tem Bưu chính năm 2026 tại Bưu điện Trung tâm Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sự kiện mang chủ đề “Hà Nội ngàn năm văn hiến phát triển cùng đất nước”, giới thiệu những bộ sưu tập tem có giá trị, phản ánh lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam, những di sản của Thủ đô và thành tựu trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Phát biểu khai mạc, bà Hoàng Thị Bích Vân, Chủ tịch Hội Tem thành phố Hà Nội, cho biết sau 72 năm kể từ ngày giải phóng, Hà Nội không ngừng đổi mới, phát triển, tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục và giao lưu quốc tế.

Những thành tựu của Thủ đô hôm nay là sự kế thừa truyền thống nghìn năm văn hiến, đồng thời thể hiện sức sống, bản lĩnh và khát vọng phát triển cùng đất nước.

Khách thăm quan Trưng bày Tem Bưu chính năm 2026 tại Hà Nội. Ảnh: BTC

Theo bà Vân, tem bưu chính tuy nhỏ bé nhưng mang giá trị văn hóa và lịch sử đặc biệt. Mỗi con tem là một “sứ giả”, ghi dấu những sự kiện trọng đại, danh nhân, di sản văn hóa và thành tựu dân tộc; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trưng bày năm nay quy tụ 22 bộ sưu tập của 19 tác giả, được giới thiệu trong 100 khung trưng bày. Các bộ sưu tập là kết quả của quá trình nghiên cứu, sưu tầm và chọn lọc công phu, thể hiện tâm huyết của các tác giả đối với lịch sử, văn hóa và nghệ thuật tem bưu chính.

Đáng chú ý, Ban tổ chức dành 20 khung danh dự giới thiệu 4 bộ sưu tập của Hội Tem thành phố Hà Nội từng tham gia các triển lãm tem quốc tế và thế giới, đạt giải cao.

Đây là cơ hội để người sưu tập trong nước tham khảo các bộ sưu tập đạt chất lượng quốc tế, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao chất lượng tác phẩm nhằm chuẩn bị tham gia Triển lãm tem quốc gia vào năm 2027 và Triển lãm tem quốc tế châu Á lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào năm 2028.

Với chủ đề xuyên suốt, các bộ sưu tập đưa người xem khám phá Hà Nội nghìn năm văn hiến, những di sản lịch sử, văn hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp cách mạng, cùng những dấu mốc trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Qua đó, trưng bày tạo không gian giao lưu giữa các nhà sưu tập, câu lạc bộ tem và công chúng, đồng thời khơi dậy tình yêu đối với Thủ đô và Tổ quốc.

Bà Hoàng Thị Bích Vân bày tỏ kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần đưa văn hóa sưu tập tem đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ; qua đó phát huy giá trị giáo dục, lịch sử và văn hóa của tem bưu chính, thúc đẩy phong trào sưu tập tem tại Hà Nội và trên cả nước.