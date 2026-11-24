Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện trong không khí cả nước hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Thứ trưởng Hồ An Phong đánh giá các tác phẩm được lựa chọn thể hiện sự công phu, sáng tạo và tâm huyết của đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế. Nhiều tác phẩm không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn sở hữu tính ứng dụng cao, có tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của thị trường mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Hoài Phương

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, mỹ thuật ứng dụng cần được phát triển theo hướng không chỉ tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đơn thuần mà còn hình thành các sản phẩm có giá trị kinh tế, mang bản sắc văn hóa và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ông nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kết nối giữa người sáng tạo với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và thị trường, đồng thời chú trọng xây dựng thương hiệu, ứng dụng khoa học công nghệ trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Qua đó, những thành quả sáng tạo có thể vượt ra khỏi không gian triển lãm, đi vào đời sống và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Cuộc thi năm 2026 ghi nhận sự hưởng ứng rộng rãi với 684 tác phẩm của 367 tác giả đến từ 17 tỉnh, thành phố (gồm 218 tác phẩm Thiết kế sáng tạo và 466 tác phẩm Sản phẩm ứng dụng).

Sau quá trình thẩm định nghiêm túc, khách quan và khoa học, Hội đồng nghệ thuật đã chọn ra 154 tác phẩm tiêu biểu của 123 tác giả thuộc 12 tỉnh, thành phố để giới thiệu tại triển lãm, bao gồm 50 tác phẩm Thiết kế sáng tạo (của 46 tác giả) và 104 tác phẩm Sản phẩm ứng dụng (của 77 tác giả).

Một trong những điểm đáng chú ý của triển lãm năm nay là sự hiện diện của nhiều tác phẩm khai thác chất liệu, kỹ thuật và hình tượng văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ tạo hình đương đại. Ví dụ, bộ tác phẩm sơn mài Vàng son đất Việt lấy cảm hứng từ văn hóa và đời sống Việt Nam. Tác phẩm sử dụng hình tượng nhân vật, con vật, linh vật cùng những biểu tượng văn hóa quen thuộc, được cách điệu với màu sắc phong phú và tạo hình giàu tính trang trí.

Trên nền chất liệu sơn mài truyền thống, những hình ảnh gần gũi được thể hiện bằng tư duy thiết kế hiện đại, tạo nên các sản phẩm vừa mang bản sắc văn hóa dân tộc vừa có diện mạo phù hợp với đời sống hôm nay.

Bên cạnh những tác phẩm khai thác chất liệu truyền thống, triển lãm còn ghi nhận nhiều tìm tòi về kiểu dáng, kết cấu và hình thức trang trí. Các sản phẩm được tiếp cận bằng tư duy thẩm mỹ mới, hướng đến sự hài hòa giữa vẻ đẹp tạo hình, công năng và nhu cầu sử dụng trong đời sống hiện đại.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố và trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc ở hai nhóm Thiết kế sáng tạo và Sản phẩm ứng dụng. Việc tổ chức hai hệ thống giải thưởng độc lập nhằm đánh giá những đặc trưng riêng của từng lĩnh vực, từ tư duy thiết kế, khả năng sáng tạo đến chất lượng chế tác và tính ứng dụng của sản phẩm.

Trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc ở hai nhóm Thiết kế sáng tạo và Sản phẩm ứng dụng. Ảnh: Hoài Phương

Theo Ban tổ chức, một tác phẩm mỹ thuật ứng dụng để có thể trở thành sản phẩm phục vụ đời sống cần trải qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện, đáp ứng đồng thời các yêu cầu về thẩm mỹ, chất liệu, kỹ thuật chế tác và công năng sử dụng. Vì vậy, việc kết nối giữa nghệ sĩ, nhà thiết kế, nghệ nhân với các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng thương mại hóa các sáng tạo.

Sau phần trao giải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 - năm 2026.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 - năm 2026. ﻿Ảnh: Hoài Phương

Nghi thức đánh dấu chính thức mở cửa triển lãm, đưa 154 tác phẩm được tuyển chọn đến gần hơn với công chúng. Đây cũng là dịp để khách tham quan trực tiếp tìm hiểu những tìm tòi sáng tạo trong thiết kế, kỹ thuật chế tác, cách khai thác chất liệu truyền thống và khả năng ứng dụng của các sản phẩm mỹ thuật trong đời sống.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 24/11 đến hết ngày 10/12/2026 tại Bảo tàng Hà Nội.