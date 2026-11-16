Trưng bày 150 di chỉ khảo cổ ở ven biển, hải đảo Thành phố Hồ Chí Minh

Một người xem di chỉ khảo cổ trưng bày tại Bảo tàng-Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Lê Đình Thìn).

Chiều tối 15/11, tại Bảo tàng-Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh) đã khai mạc trưng bày với chủ đề “Khảo cổ học ven biển, hải đảo Thành phố Hồ Chí Minh - Những phát hiện mới giai đoạn 2020-2025”.

Hoạt động này nhằm giới thiệu các kết quả nghiên cứu khảo cổ mới, góp phần làm rõ lịch sử vùng đất ven biển, hải đảo Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao nhận thức của người dân về bảo tồn di sản.

Một người ghi lại những di chỉ khảo cổ tại trưng bày. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Với ngành khảo cổ ở địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2020-2025 đã có những đột phá mạnh mẽ trong công tác điều tra, thám sát và khai quật khảo cổ học trên địa bàn. Từ vùng cao đất đỏ bazan đến các gò giồng ở cửa sông, ven biển và hải đảo tiền tiêu Côn Đảo. Trong đó, nổi bật là các di tích như: Cù Bị, Quảng Thành, Gò Nần, Kim Long, Gò Đất Nại, Giồng Lớn, Côn Đảo và Vòng Thành Đá Trắng.

Hàng loạt dấu tích cư trú, công xưởng chế tác, táng tục độc đáo và chứng tích thành cổ, thương cảng đã được phát hiện và giải mã từ những di tích trên. 150 hiện vật khảo cổ gồm: công cụ đá, mộ chum, rìu đồng, khuyên tai ba mấu, vòng tay thủy tinh, hạt chuỗi… là minh chứng cho những khám phá trên.

Học sinh ở Vũng Tàu đang nghe thuyết minh về các di chỉ khảo cổ được tìm thấy. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Theo các chuyên gia, Thành phố Hồ Chí Minh là vùng đất hội tụ vị thế địa chính trị và địa kinh tế đặc biệt của vùng duyên hải Đông Nam Bộ, sở hữu một hệ thống di sản khảo cổ học vô cùng phong phú, từ các di chỉ tiêu biểu ở khu vực nội địa và vùng cửa sông Cần Giờ như: Cù Lao Rùa, Giồng Cá Vồ, Giồng Phệt đến dải đất ven biển và hải đảo thuộc khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây như: Bưng Bạc, Bưng Thơm, Giồng Lớn, Côn Đảo…

Khách tham quan đang đọc thông tin về Côn Đảo tại trưng bày. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Các di chỉ cổ vật nói trên không chỉ phản ánh tiến trình cư trú liên tục từ thời Tiền sử đến Cận đại, mà còn minh chứng cho bản lĩnh bám biển, kỹ nghệ chế tác tinh xảo và vị trí trọng yếu trên mạng lưới giao thương hàng hải quốc tế của người Việt từ hàng nghìn năm trước.

Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng, những cứ liệu khảo cổ học ven biển, hải đảo Thành phố Hồ Chí Minh chính là nguồn sử liệu bằng vật chất xác thực, khẳng định chủ quyền sinh kế, sự hiện diện lâu đời của các cư dân Việt trên vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc ngày nay.

Trưng bày diễn ra đến hết ngày 15/12/2026, tại Bảo tàng-thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (đường Trần Phú, phường Vũng Tàu).