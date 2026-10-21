Trúng 178,58 tỷ đồng nhưng người đàn ông chỉ nhận 123,61 tỷ đồng, tại sao?

Người trúng số sống tại hạt Grand Traverse, bang Michigan. Giải thưởng trị giá 6,79 triệu USD, tương đương khoảng 178,58 tỷ đồng, được xác định là giải lớn nhất trao tại bang Michigan trong năm 2026.

Tấm vé may mắn được mua tại Northland Food Center, một cửa hàng thực phẩm trên đường East M 113 ở thị trấn Kingsley. Địa điểm này nằm cách thành phố Traverse City khoảng 24 km về phía đông nam.

Trong kỳ quay ngày 15/8, tấm vé của người đàn ông khớp cả 6 con số gồm 04, 16, 28, 30, 36 và 37. Tuy nhiên, anh không kiểm tra kết quả ngay mà chỉ biết mình trúng độc đắc khi mở điện thoại đối chiếu vào ngày hôm sau.

Người đàn ông cho biết thường xuyên chơi Lotto 47 cùng một số loại xổ số khác. Anh giữ suy nghĩ rằng nếu không mua vé thì bản thân sẽ không có cơ hội chiến thắng.

Trúng 178,58 tỷ đồng nhưng người đàn ông chỉ nhận 123,61 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Sau kỳ quay, anh truy cập ứng dụng Michigan Lottery để kiểm tra. Khi phát hiện cả 6 con số trên vé đều trùng với kết quả, người đàn ông liên tục dụi mắt vì không tin vào những gì đang nhìn thấy. Anh kể bản thân khi đó muốn hét lên vì cảm giác quá khó tin.

Sau khi xác nhận tấm vé trúng thưởng, người đàn ông đến trụ sở cơ quan xổ số Michigan làm thủ tục. Anh được lựa chọn nhận toàn bộ 6,79 triệu USD theo từng đợt hoặc lĩnh ngay một lần với giá trị thấp hơn.

Cuối cùng, người trúng số chọn phương án nhận một lần 4,7 triệu USD, tương đương khoảng 123,61 tỷ đồng. Như vậy, khoản tiền thực nhận theo lựa chọn này thấp hơn khoảng 2,09 triệu USD so với giá trị giải thưởng danh nghĩa được trả theo từng đợt.

Với số tiền vừa nhận, anh dự định thực hiện 3 kế hoạch gồm mua một căn nhà, đầu tư và dành tiền cho một vài chuyến du lịch.

Giải thưởng của người đàn ông 48 tuổi là mức độc đắc Lotto 47 lớn nhất tại Michigan trong năm nay. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn kỷ lục 32,91 triệu USD, tương đương khoảng 865,53 tỷ đồng, được một người chơi tại hạt Macomb giành vào tháng 1/2026. Người này đã sử dụng cùng một bộ số trong 20 năm.

Lotto 47 là trò chơi do cơ quan xổ số Michigan tổ chức. Mỗi vé có giá 1 USD, tương đương khoảng 26.300 đồng. Người chơi lựa chọn 6 số trong khoảng từ 1 đến 47.

Giải độc đắc khởi điểm ở mức 1 triệu USD, tương đương khoảng 26,3 tỷ đồng, rồi tăng dần cho đến khi có người trúng thưởng. Các kỳ quay được tổ chức vào tối thứ Tư và thứ Bảy hằng tuần.