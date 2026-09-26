Trump tìm cách giữ lại hơn 800 triệu USD ngân sách đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt

Ngày 25/9, chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố động thái nhằm giữ lại hơn 800 triệu USD dành cho một loạt chương trình mà Quốc hội Mỹ đã thông qua. Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc tranh luận giữa Nhà Trắng và Quốc hội về quyền kiểm soát ngân sách liên bang.

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Theo tuyên bố từ Nhà Trắng, các khoản ngân sách bị nhắm tới liên quan đến nhiều chương trình, trong đó có hỗ trợ người tị nạn, phát triển doanh nghiệp thuộc các nhóm thiểu số và hoạt động bảo tồn ở nước ngoài.

Nhà Trắng cho rằng những chương trình này không mang lại lợi ích cho người dân Mỹ. Chính quyền Trump cáo buộc một số khoản chi hỗ trợ tình trạng nhập cư bất hợp pháp, làm gia tăng căng thẳng sắc tộc hoặc thúc đẩy những cách tiếp cận mà họ cho là quá mức đối với các vấn đề môi trường.

" Tổng thống Trump cam kết sử dụng mọi công cụ có thể để cắt giảm những khoản chi tiêu lãng phí và gây hại, không mang lại lợi ích cho công dân Mỹ", Nhà Trắng cho biết.

Động thái trên đặc biệt gây chú ý bởi Hiến pháp Mỹ trao cho Quốc hội quyền quyết định việc phân bổ ngân sách. Tuy nhiên, chính quyền Trump đang sử dụng một kỹ thuật hiếm khi được áp dụng, được gọi là "pocket rescission", nhằm ngăn hoặc trì hoãn việc sử dụng các khoản tiền đã được Quốc hội phê duyệt mà không cần tiến hành một cuộc bỏ phiếu mới tại Quốc hội.

Thượng nghị sĩ Susan Collins, Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện, gọi động thái này là "bất hợp pháp". Bà Collins cũng là thành viên đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump và đang đối mặt với một cuộc đua tái tranh cử được đánh giá là sít sao tại bang Maine.

"Đây là nỗ lực mới nhất của Văn phòng Quản lý và Ngân sách nhằm làm suy yếu quyền kiểm soát ngân sách được Hiến pháp trao cho Quốc hội", bà Collins nói, đồng thời cho rằng việc thu hồi các khoản tiền đã được Quốc hội phân bổ mà không có sự phê duyệt của cơ quan lập pháp là hành động vi phạm pháp luật.

Ảnh: Michael Brochstein/Zuma Press

Đây không phải lần đầu chính quyền Trump sử dụng chiến thuật này để ngăn giải ngân các khoản ngân sách do Quốc hội phê duyệt.

Năm 2025, Tòa án Tối cao Mỹ đã từ chối yêu cầu ngăn chính quyền Trump sử dụng phương thức tương tự để giữ lại khoảng 4,9 tỷ USD viện trợ nước ngoài mà Quốc hội đã thông qua, trong bối cảnh các tranh chấp pháp lý liên quan vẫn tiếp diễn.

Vụ việc mới cho thấy tranh luận về quyền kiểm soát ngân sách giữa Nhà Trắng và Quốc hội tiếp tục là một vấn đề pháp lý và chính trị đáng chú ý tại Mỹ. Trong khi chính quyền Trump cho rằng Tổng thống có quyền sử dụng các công cụ hành pháp để loại bỏ những khoản chi mà ông cho là lãng phí hoặc không phù hợp, các nghị sĩ phản đối cho rằng việc này có thể xâm phạm thẩm quyền ngân sách vốn thuộc về Quốc hội.