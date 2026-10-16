Trump muốn Ukraine đổi lãnh đạo, 4 cái tên nào có thể thay ông Zelensky?

Theo Newsweek ngày 12/10/2026, triển vọng chính trị của ông Zelensky tiếp tục thu hút sự chú ý sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai kêu gọi Ukraine lựa chọn nhà lãnh đạo mới.

Ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu Nga đồng ý ngừng bắn hoàn toàn trong 60 ngày. Tuy nhiên, việc tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật hiện bị luật pháp Ukraine hạn chế, trong khi tình hình chiến sự cũng đặt ra nhiều thách thức về an ninh.

Ông Zelensky. Ảnh: Reuters

Newsweek đề cập 4 nhân vật có thể trở thành đối thủ của ông Zelensky gồm Valerii Zaluzhnyi, Kyrylo Budanov, Mykhailo Fedorov và Petro Poroshenko. Đây là những cái tên được phân tích trong bối cảnh bầu cử giả định, không đồng nghĩa họ đã chính thức tuyên bố tranh cử.

Valerii Zaluzhnyi là cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, hiện giữ chức Đại sứ Ukraine tại Anh. Ông được chú ý nhờ vai trò chỉ huy quân đội trong giai đoạn đầu cuộc xung đột. Theo khảo sát của Rating Group được bài báo dẫn lại, ông nhận được hơn 20% ý định bỏ phiếu trong kịch bản bầu cử giả định, sát với tỷ lệ của ông Zelensky.

Kyrylo Budanov từng đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine và sau đó đảm nhiệm chức Chánh Văn phòng Tổng thống. Ông được biết đến nhờ hoạt động tình báo quân sự, nhưng chưa công khai xác nhận ý định tranh cử. Khảo sát được dẫn trong bài cho thấy ông nhận khoảng 6,7% ý định bỏ phiếu ở vòng đầu tiên.

Mykhailo Fedorov là chính trị gia gắn với lĩnh vực công nghệ số và máy bay không người lái, từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Ông từng kêu gọi tổ chức bầu cử ngay cả trong thời chiến. Tuy nhiên, chuyên gia Jenny Mathers thuộc Đại học Aberystwyth nhận định vẫn còn những câu hỏi về mức độ ủng hộ dành cho ông nếu tham gia cuộc đua tổng thống. Khảo sát Rating Group ghi nhận ông đạt khoảng 7,6% ý định bỏ phiếu.

Petro Poroshenko là tổng thống Ukraine giai đoạn 2014-2019, thất bại trước ông Zelensky trong cuộc bầu cử năm 2019. Hiện ông là nghị sĩ đối lập và vẫn có ảnh hưởng trong chính trường Ukraine. Tuy nhiên, những tranh cãi chính trị và các biện pháp trừng phạt áp dụng đối với ông có thể ảnh hưởng đến triển vọng tranh cử.

Theo chuyên gia Jenny Mathers, uy tín cá nhân, vai trò trong cuộc xung đột và cách các nhân vật xử lý những vấn đề của Ukraine sẽ tác động đến lựa chọn của cử tri. Dù vậy, chưa có cơ sở để khẳng định bất kỳ ai trong số 4 người chắc chắn sẽ tham gia tranh cử hoặc có thể thay thế ông Zelensky.

Bài viết của Newsweek cũng nhấn mạnh rằng khả năng tổ chức bầu cử vẫn phụ thuộc vào tình hình chiến sự, quy định pháp lý và điều kiện an ninh. Các số liệu thăm dò chỉ phản ánh quan điểm của người tham gia tại thời điểm khảo sát, không phải dự báo chắc chắn về kết quả bầu cử.