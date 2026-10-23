Trump đề nghị Google đổi tên Đại Tây Dương 'Đại dương Trump', CEO Google đáp lại ra sao?

Theo bài viết đăng ngày 22/10/2026 của The Guardian (Anh), ông Trump đưa ra thông tin trên trong một cuộc vận động chính trị tại bang Nam Carolina hôm 21/10.

“Tôi chỉ thích hai đại dương: Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Tôi sẽ không đặt tên Trump hay America cho bất kỳ đại dương nào khác ngoài hai nơi này”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ kể rằng ông đã nghiêm túc cân nhắc việc đổi tên Đại Tây Dương và liên hệ với Google Maps, đơn vị từng cập nhật tên gọi mới cho một số địa danh theo quyết định của chính quyền Mỹ.

“Tôi nói với Sundar rằng tôi đang nghĩ đến Đại Tây Dương”, ông Trump kể lại cuộc trao đổi với CEO Google Sundar Pichai.

Ảnh của Tierney L. Cross/The Washington Post/Bloomberg qua Getty Images.

Theo lời ông Trump, ông Pichai đã từ chối đề nghị này, giải thích rằng đại dương khác với các vùng nước nhỏ hơn vì liên quan đến nhiều quốc gia.

“Không, không, không. Lần này tôi sẽ không làm vậy. Đại dương khác biệt, thưa ngài. Chúng tiếp giáp với rất nhiều quốc gia. Xin đừng yêu cầu chúng tôi làm điều đó”, ông Trump thuật lại lời được cho là của CEO Google.

Sau đó, ông Trump nói có lẽ mình sẽ từ bỏ ý định đổi tên Đại Tây Dương và hỏi những người có mặt liệu ông có nên giữ nguyên tên gọi hiện tại hay không. “Tôi nghĩ chúng ta hãy cứ giữ tên Đại Tây Dương”, ông nói.

The Guardian cho biết đã liên hệ với Google để đề nghị bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, bài báo không ghi nhận phản hồi xác nhận từ công ty về cuộc trao đổi mà ông Trump kể lại.

Trước đó, Google đã cập nhật tên gọi “Vịnh America” (Gulf of America) thay cho “Vịnh Mexico” trên bản đồ dành cho người dùng tại Mỹ sau khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu đổi tên. Công ty cũng hiển thị tên “Hồ America” (Lake America) đối với hồ Ontario trên Google Maps dành cho người dùng Mỹ.

Theo The Guardian, các thay đổi này từng vấp phải phản ứng từ Mexico và Canada. Người dùng tại Mexico và Canada vẫn nhìn thấy tên gọi cũ trên bản đồ, trong khi một số kết quả tìm kiếm dành cho người dùng Mỹ hiển thị tên mới kèm tên gọi ban đầu trong ngoặc đơn.

Ông Trump trước đó cũng từng đề cập khả năng đổi tên eo biển Hormuz thành “eo biển Trump” trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.