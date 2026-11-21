Fausto Isidro Meza-Flores, Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ

Theo truyền thông Mỹ, đây là trùm ma túy nằm trong danh sách 10 đối tượng bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Theo thông báo truy nã của FBI, Meza Flores tàng trữ, phân phối và nhập khẩu số lượng lớn heroin, methamphetamine, cocaine, fentanyl và cần sa vào Mỹ. FBI treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin giúp bắt giữ đối tượng này.

Meza Flores từng bị truy tố vào năm 2019 với các cáo buộc vi phạm luật buôn bán ma túy và tàng trữ súng, đồng thời bị truy tố về các tội danh liên quan đến buôn bán ma túy vào năm 2012.

Trong tuyên bố năm 2013, Bộ Tài chính Mỹ cho biết băng đảng Meza Flores từng tham gia cuộc chiến tranh giành địa bàn cực kỳ bạo lực với đối thủ là băng đảng Sinaloa - khi đó do trùm ma túy khét tiếng Joaquín “El Chapo” Guzmán cầm đầu. Guzmán đang thụ án tù tại Mỹ.

Băng đảng Los Mazatlecos của Meza Flores hoạt động chủ yếu tại các khu vực Guasave, Los Mochis và Mazatlán thuộc bang Sinaloa, cũng như bang Nayarit.

Meza Flores là một trong những thủ lĩnh chủ chốt của băng đảng Beltrán Leyva tại thành phố Mazatlán và các khu vực miền núi thuộc bang Sinaloa. Kể từ năm 2010, đối tượng này trở thành một trong những đối thủ chính của băng đảng Sinaloa. Cuộc chiến giữa hai tổ chức buôn bán ma túy đã gây ra làn sóng bắt cóc và hành quyết tại Sinaloa.

Meza Flores từng là cánh tay phải của Héctor Beltrán Leyva (đã chết), thủ lĩnh cấp cao nhất của băng đảng Beltrán Leyva. Địa bàn hoạt động của đối tượng bao gồm Mazatlán, Guamúchil, Los Mochis, Choix và Los Cabos.

Ngày 28/4/2010, Meza Flores suýt bị lực lượng thực thi pháp luật Mexico bắt giữ tại vùng núi Choix, bang Sinaloa. Tuy nhiên, chiến dịch này khiến 2 binh sĩ và 12 tay súng thuộc nhóm của Meza Flores thiệt mạng, trong đó có cánh tay phải của đối tượng là Omar Alfonso Rubio, biệt danh “El Chonte”.

Ngày 12/12/2013, một trong những trợ thủ thân cận hàng đầu của Meza Flores là Ignacio “Nacho” González đã bị quân đội Mexico bắt giữ tại Guasave, bang Sinaloa.

Ngày 20/11, tới lượt Meza Flores bị bắt. Chiến dịch bắt giữ hắn đã châm ngòi cho các cuộc đụng độ dữ dội giữa quân đội Mexico và các tay súng có vũ trang hôm 20/11 tại Guasave, khu vực là thủ phủ nông nghiệp của Mexico.

Những hình ảnh gây sốc cho thấy các trực thăng thuộc lực lượng an ninh Mexico liên tục nã đạn xuống mặt đất và quần thảo trên bầu trời thành phố Guasave.

Chính quyền địa phương xác nhận đã xảy ra vụ tấn công nhằm vào lực lượng liên bang tại thành phố này.

Tối 20/11 theo giờ địa phương, khán giả tại sân vận động Kuroda Park hoảng loạn tháo chạy khỏi khán đài khi những loạt súng liên tiếp vang lên.

Một chương trình phát sóng trực tiếp trận đấu cho thấy các cầu thủ của hai đội Venados de Mazatlán và Algodoneros de Guasave vội vã rời sân khi trận đấu đang diễn ra.

Các bình luận viên thông báo với khán giả trong chương trình phát sóng: “Trận đấu sẽ bị tạm dừng... Có một sự việc đang xảy ra bên ngoài sân. Trước hết, chúng tôi cầu mong Chúa phù hộ để mọi chuyện đều ổn... Đây là một sự cố liên quan đến an ninh quốc gia và có lẽ chúng tôi nên tạm dừng chương trình để chuyển sang nội dung khác”.

Trong tuyên bố đưa ra vào tối 20/11, chính quyền bang Sinaloa kêu gọi người dân Guasave ở trong nhà và tránh di chuyển trên các tuyến đường. Tuyên bố cho biết thêm: “Các lực lượng thuộc nhóm liên ngành đã được triển khai trong một chiến dịch nhằm lập lại trật tự. Thông tin sẽ được cập nhật sau khi chiến dịch bảo đảm an ninh kết thúc”.