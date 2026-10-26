Trùm lừa đảo Mr Pips và Shark Bình hầu toà trong vụ án chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng

Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế.

Trong vụ án, Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, trú tại phường Tam Thắng, TP.HCM), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân lượng) bị truy tố về tội Rửa tiền.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 15 ngày và do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.

Phiên toà xét xử Mr Pips và Shark Bình dự kiến kéo dài trong 15 ngày.

Do phiên tòa có đông người tham gia tố tụng (gồm 188 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa, hàng trăm người liên quan, nhân chứng,...) nên TAND TP Hà Nội quyết định sẽ tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Điểm cầu trung tâm là tại phòng xét xử lớn của TAND TP Hà Nội với thành phần là những người tiến hành tố tụng (Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát), hơn 50 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa,...

Điểm cầu thành phần thứ 2 là hội trường của TAND TP Hà Nội, bố trí cho các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan,... tham gia phiên tòa.

Điểm cầu thành phần còn lại là tại hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an TP Hà Nội) gồm phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam tại đây.

Tài liệu điều tra xác định, từ năm 2019, Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (SN 1984, đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ) xây dựng hệ thống lừa đảo thông qua việc tạo lập 36 website giả mạo các sàn giao dịch tài chính.

Đồng thời, Nam chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty “ma”, sử dụng danh nghĩa pháp nhân để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại phục vụ ứng dụng gọi điện Zoiper.

Để vận hành dòng tiền, Nam tổ chức mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nhằm nhận tiền của nhà đầu tư.

Cùng với đó, nhóm này thuê văn phòng tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ), xây dựng các bộ phận hoạt động độc lập nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành một hệ thống lừa đảo hoàn chỉnh.

Sau đó, Nam chỉ đạo nhân viên mạo danh là nhân viên của sàn chứng khoán quốc tế, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.

Các trang web này không có tính năng đối ứng ra thị trường chứng khoán quốc tế mà thực chất do Nam điều hành, khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó. Với thủ đoạn này, cáo trạng xác định có tới hơn 920 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.

Với vai trò của Shark Bình, theo cáo trạng, để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán. Trong đó có ví Ngân Lượng của Shark Bình, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Tại Công ty Ngân Lượng, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Với những khách hàng lớn hoặc đề nghị áp dụng mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải xin ý kiến của ông Bình.

Từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết rõ các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu phạm tội, đang bị cơ quan công an xác minh.

Tuy nhiên, để hưởng lợi từ phí giao dịch qua ví Ngân Lượng, Bình vẫn chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục vận hành hệ thống. Nguyễn Hòa Bình còn chỉ đạo cấp dưới tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.

Cáo trạng xác định, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng xác minh), đã có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 319 tỷ đồng vào các ví điện tử Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư vào các sàn forex thuộc đường dây lừa đảo.