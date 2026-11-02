Trùm lừa đảo Mr Pips đề nghị được bán các siêu xe để khắc phục hậu quả

Sáng 2/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”, SN 1994, ở TP Hồ Chí Minh) cùng 187 bị cáo khác trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Trốn thuế” và “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử dành thời gian cho các luật sư tham gia thẩm vấn các bị cáo để làm rõ hơn những vấn đề liên quan. Mr Pips được thẩm vấn nhiều nhất. Cũng như các phiên xét xử trước, Mr Pips không chối tội nhưng đề nghị Hội đồng xét xử làm rõ hai vấn đề: Thứ nhất là dòng tiền của các nhà đầu tư đi đâu, về đâu? Thứ hai, những ai mới thực sự là người bị anh ta lừa đảo?...

Theo lời khai của Mr Pips, trước năm 2019, khi làm phiên dịch tại sàn GKFX, anh ta chỉ nhận mức lương hơn 10 triệu đồng. Sau đó, anh ta sang Thổ Nhĩ Kỳ học nghề từ đối tượng Isik Uran rồi về nước làm các sàn giao dịch tại Việt Nam.

Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips).

Mr Pips cho rằng, anh ta không phải là ông chủ thực sự của các sàn mà chỉ làm thuê cho Isik Uran, hưởng lợi nhuận từ 3-5% tiền lãi sau khi trừ chi phí vận hành.

“Tại hệ thống của bị cáo, bộ phận bán hàng chỉ nhận được hoa hồng trên số tiền khách nạp lần đầu. Đây cũng là nhóm gây ra thua lỗ đầu tiên cho khách hàng. Còn gây thiệt hại lớn nhất cho nhà đầu tư lại là nhóm chăm sóc khách hàng, và nhóm này cũng được hưởng lợi nhuận cao nhất”, Mr Pips khai.

Cũng theo lời khai của Mr Pips, nhà đầu tư trên sàn của bị cáo thua lỗ đến 99% vì chẳng ai có kiến thức. Và hàng nghìn nhân viên tư vấn dưới quyền Mr Pips cũng không có bằng cấp, kiến thức.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter).

“Có đến 95% nhà đầu tư chứng khoán đều mất tiền, kể cả những thạc sĩ, tiến sĩ khi giao dịch chứng khoán trên sàn thật thì tỉ lệ thua lỗ cũng trên 50%. Chắc chắn bị cáo không độc quyền các sàn này tại Việt Nam mà có nhiều bên cùng làm. Khi chưa bị bắt, bị cáo còn từng tố cáo một số đối thủ đang làm các sàn tương tự”, Mr Pips khẳng định.

Tại phiên tòa, “cánh tay phạm tội nối dài” của Mr Pips là Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) cũng cho rằng, bị cáo không độc quyền các sàn mà chỉ được đối tượng Isik Uran giao cho quản lý một nhánh, bên cạnh các sàn khác nhau.

Trước Hội đồng xét xử, Mr Pips và Mr Hunter một lần nữa đề nghị cho hai bị cáo sớm bán các siêu xe để có tiền khắc phục, bởi theo đánh giá đây là nhóm tiêu sản, bán càng sớm thì càng được giá.

Mr Pips cũng đề nghị Hội đồng xét xử cùng tìm cách để rút được tiền trong các tài khoản ở Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia chuyển về Việt Nam để khắc phục hậu quả vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) bị cáo buộc giúp Mr Pips rửa tiền đã khai về căn nhà chứa đầy tiền và những lần nhận vàng mang cất giữ.

Bị cáo Tâm khi bị bắt đang ở cùng Mr Pips trong căn hộ trị giá 28,5 tỷ đồng ở TP Hồ Chí Minh. Đây là nơi được cơ quan điều tra xác định là địa điểm cất giữ những tài sản giá trị cao của Mr Pips trong quá trình điều hành hệ thống lừa đảo.

Khám xét căn hộ, cơ quan điều tra thu 94 kg vàng, 44,8 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,7 triệu USD cùng hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm bị truy tố và xét xử về tội “Rửa tiền” với số tiền hơn 384 tỷ đồng.

Trước Hội đồng xét xử, Tâm khai: “Thời điểm đó, bị cáo nghĩ bạn trai tài giỏi, kinh doanh tốt nên kiếm được tiền nhiều. Bị cáo chỉ nghĩ rằng, việc bạn trai bị cáo có hàng trăm kg vàng, rất nhiều tiền mặt, USD và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để trong nhà đơn thuần là để đó. Bị cáo không nghĩ được đó là rửa tiền”.

Khai về mối quan hệ với Mr Pips, bị cáo Tâm cho hay, bị cáo quen và yêu Mr Pips từ năm 2017 và hiện vẫn yêu. Bị cáo chỉ biết bạn trai mình đang làm việc cho sàn chứng khoán quốc tế, rồi chuyển sang làm nhiều việc khác nhau. Nhiều lần bạn trai bị cáo đi Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia nhưng không bao giờ bị cáo đi cùng.

Đối với số tài sản là tang vật trong vụ án mà cơ quan điều tra khám xét và thu giữ trong căn hộ, bị cáo Tâm xác nhận, đó là số tài sản bị cáo được bạn trai nhờ cất giữ.

Theo lời khai của Tâm, dù bạn trai kiếm được nhiều tiền, nhưng Tâm không ỷ lại mà vẫn tự thân làm công việc marketing ở một doanh nghiệp nước ngoài, kiếm được tiền và tự mua nhiều tài sản.

“Với thu nhập của mình, bị cáo chỉ mua được túi, ví có giá vài triệu đồng. Còn những đồ vật bị tịch thu là hàng hiệu giá trị cao đều do bạn trai mua tặng. Tiền và vàng bạn trai mang về và bảo cất thì bị cáo cất chứ không tự ý mang gửi ngân hàng. Bị cáo và bạn trai dành riêng một phòng để đồ, tiền, vàng và cứ để đó rồi khóa cửa lại”, Tâm khai.

Với cáo buộc dùng tiền “bẩn” mua vàng cất trong căn hộ, Tâm khai, 78 miếng vàng, mỗi miếng một kg, cùng hàng nghìn miếng vàng, và trang sức vàng khác, đều do người khác giao đến.

“Thường thì bị cáo chỉ xuống nhận rồi mang lên nhà, không phải trả tiền. Nhưng có lần bạn trai bị cáo bảo trả tiền thì bị cáo đóng tiền vào thùng carton mang xuống dưới sảnh chung cư đưa cho họ rồi mang túi vàng lên nhà”, Tâm kể lại.

Trong lời khai của mình, Tâm nhắc đến một đồng phạm thân thiết của Mr Pips là Bùi Trung Đức (đã bị xét xử và tuyên án tháng 9/2025). Theo lời khai của Tâm, trước đó, bị cáo không biết bạn trai làm ăn phi pháp, không biết các tài sản nhờ giữ hộ là tiền “bẩn” mà chỉ đơn thuần là giữ tiền hộ bạn trai và bạn trai bảo chuyển cho ai thì bị cáo chuyển cho người đó.

“Sau này, bị cáo tìm hiểu và đã biết Đức và Nam liên quan các hoạt động không được pháp luật cho phép, nhưng bị cáo vẫn tiếp tục giúp bạn trai cất giữ, mua bán tài sản, tích trữ USD. Bị cáo nhận thấy sai phạm của mình và phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm đó là đúng”, Tâm thừa nhận.

Khi vụ án xảy ra, Tâm bị bắt tạm giam và sau 6 tháng đã được áp dụng biện pháp tại ngoại vào cuối tháng 5/2025.