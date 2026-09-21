Trục xuất vĩnh viễn du khách Nga 'diễn xiếc' trên môtô ở Khánh Hòa

Ngày 21/9, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục trục xuất bà Nikitina Luliia (35 tuổi, quốc tịch Nga).

Nữ du khách Nga lái môtô thực hiện nhiều hành động nguy hiểm, tháng 6/2025. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều video ghi lại cảnh một phụ nữ nước ngoài lái xe mô tô biển số 79N2-552.54 thực hiện các động tác nguy hiểm, phản cảm trên đường tại Khánh Hòa, gây bức xúc dư luận.

Cụ thể, người này nhiều lần quỳ trên yên môtô phân khối lớn, không sử dụng trang bị bảo hộ khi tham gia giao thông. Những hành động nguy hiểm được ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng và hình ảnh giao thông tại địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành xác minh.

Đến ngày 21/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Bắc Nha Trang kiểm tra căn hộ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bắc Nha Trang, nơi bà Luliia đang cư trú.

Tại cơ quan chức năng, bà Luliia thừa nhận là người thực hiện hành vi nằm trên yên xe khi điều khiển mô tô tham gia giao thông trên một số tuyến đường thuộc xã Cam Lâm vào tháng 1 và tháng 6/2025.

Theo bản án ngày 24/7 của Tòa án Nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa tuyên phạt bà Luliia 30 triệu đồng về tội “gây rối trật tự công cộng” và trục xuất vĩnh viễn khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Bà Nikitina Luliia làm thủ tục trước khi bị trục xuất, ngày 21/9. Ảnh: Công an Khánh Hòa.