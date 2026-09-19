Trục xuất tội phạm người nước ngoài
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) - Công an tỉnh Khánh Hòa, vừa phối hợp lực lượng chức năng liên quan tiến hành bàn giao 2 đối tượng người nước ngoài trốn nã cho Công an Trung Quốc.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng QLXNC - Công an tỉnh Khánh Hòa, phát hiện 2 đối tượng Xu Pinfan (1982, quốc tịch Trung Quốc) và Xu Pindi (1983, đều mang quốc tịch Trung Quốc) bị Công an Trung Quốc truy nã, đang có mặt tại một căn hộ tại phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) nên tiến hành bắt giữ. Ngày 18-9, Phòng QLXNC cho biết, đã hoàn tất các thủ tục bàn giao 2 đối tượng trên cho Công an Trung Quốc theo quy định.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/truc-xuat-toi-pham-nguoi-nuoc-ngoai-post358171.html