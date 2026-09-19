Trục xuất tội phạm người nước ngoài

2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc bị bắt giữ và trục xuất.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng QLXNC - Công an tỉnh Khánh Hòa, phát hiện 2 đối tượng Xu Pinfan (1982, quốc tịch Trung Quốc) và Xu Pindi (1983, đều mang quốc tịch Trung Quốc) bị Công an Trung Quốc truy nã, đang có mặt tại một căn hộ tại phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) nên tiến hành bắt giữ. Ngày 18-9, Phòng QLXNC cho biết, đã hoàn tất các thủ tục bàn giao 2 đối tượng trên cho Công an Trung Quốc theo quy định.