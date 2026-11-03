Trục xuất người nước ngoài quá hạn tạm trú

Lực lượng Công an tiến hành thủ tục trục xuất ông K.J.P khỏi Việt Nam.

Theo đó, K.J.P đã sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn được phép tại Việt Nam từ tháng 7-2021. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, cơ quan chức năng đã tổ chức trục xuất ông K.J.P khỏi Việt Nam. Việc xử lý nghiêm trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định về thời hạn tạm trú thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài trên địa bàn TP Đà Nẵng.