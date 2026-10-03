Trục xuất người nước ngoài nhập cảnh trái phép
Ngày 2-10, Đồn BP Cửa khẩu quốc tế La Lay (BĐBP tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an tỉnh Quảng Trị, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người mang quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Nghèo (1987, trú xã La Lay, Quảng Trị) chở 2 người mang quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 7 người quốc tịch Lào khác không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định. Mở rộng điều tra vụ việc, Đồn BP Cửa khẩu quốc tế La Lay phát hiện, tạm giữ thêm Hồ Thị Khanh (1996, trú xã A Lưới 5, TP Huế) và Hồ Thị A Út (1989, trú xã La Lay) để làm rõ vai trò liên quan. Hiện, vụ án đang dược cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/truc-xuat-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-trai-phep-post358860.html