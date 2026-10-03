Trục xuất người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Trước những ngọn lửa tàn khốc, làn khói độc nguy hiểm của các vụ hỏa hoạn, khi người dân tháo chạy tìm đường sống thì những chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an TP Hồ Chí Minh lại lao vào nguy hiểm, sẵn sàng cứu người trong biển lửa. Với họ, mỗi giây phút chậm trễ là một cơ hội sống của người dân bị đe dọa; mệnh lệnh từ trái tim người chiến sĩ Công an nhân dân đã thôi thúc họ vượt qua mọi gian khổ, đối mặt với tử thần để giành lại sự sống.