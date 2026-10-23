Trục xuất đối tượng bị Công an Trung Quốc truy nã

Đối tượng truy nã người nước ngoài Fang ZhiZhong. Ảnh CAHP

Ngày 23/10, Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục Đối ngoại, Bộ Công an, Công an phường Hải An và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tổ chức bàn giao Fang ZhiZhong (SN 1969, quốc tịch Trung Quốc) cho Bộ Công an Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng phát hiện Fang ZhiZhong là đối tượng bị Công an Trung Quốc truy nã, đã lẩn trốn sang Việt Nam. Ngày 21/9/2026, đơn vị phối hợp với Công an phường Hải An bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường.

Lực lượng chức năng bàn giao Fang ZhiZhong cho phía Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh CAHP.

Ngày 2/10/2026, Công an TP Hải Phòng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Fang ZhiZhong về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật”. Ngoài hình thức phạt tiền, đối tượng còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là trục xuất.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng phối hợp tổ chức bàn giao đối tượng cho phía Trung Quốc theo quy định.