Trục xuất 9 công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp cơ quan chức năng trục xuất 9 người mang quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Các công dân Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị phát hiện, xử lý và trục xuất theo quy định của pháp luật.

Theo đó, qua công tác nắm địa bàn, tại thôn A Bung, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay phát hiện Hồ Văn Nghèo (SN 1987) trú tại thôn A Bung điều khiển xe máy chở theo 2 người quốc tịch Lào không có giấy tờ tùy thân, nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam.

Kiểm tra nơi ở của Nghèo, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 7 người quốc tịch Lào không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay mở rộng điều tra và phát hiện, tạm giữ thêm Hồ Thị Khanh (SN 1996), trú tại xã A Lưới 5, TP Huế và Hồ Thị A Út (SN 1989), trú tại thôn A Bung, xã La Lay. Các đối tượng này cùng với Hồ Văn Nghèo đã tổ chức đưa, dẫn những người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm tìm kiếm việc làm tại TP Hồ Chí Minh.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phối hợp với cơ quan nước bạn Lào tiến hành giải quyết vụ việc liên quan đến các công dân Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã khởi tố vụ án về tội “Tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép”. Tiến hành bàn giao các đối tượng Khanh, Nghèo, Út cho Cơ quan An ninh điều tra và 9 công dân Lào cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định.

Các công dân Lào bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh”, đồng thời bị áp dụng hình thức trục xuất, trao trả về nước.