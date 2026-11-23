Ngày 23/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hoàn tất thủ tục trục xuất 7 người quốc tịch Trung Quốc về nước do vi phạm quy định về lao động tại Việt Nam.

Trước đó, qua công tác kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người này nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích làm việc nhưng lại không có giấy phép lao động theo quy định.

Cụ thể, cả 7 trường hợp đều làm việc trong thời gian dài tại khu vực xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) mà không có giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp phép.

7 người Trung Quốc bị trục xuất về nước. Ảnh: CACC

Căn cứ các quy định hiện hành, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 người này về hành vi "Làm việc nhưng không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật".

Ngoài hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng còn áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung là trục xuất toàn bộ nhóm người vi phạm khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, tổ chức kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài cư trú, hoạt động trái phép trên địa bàn.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài cần chủ động rà soát, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về tuyển dụng và khai báo lưu trú. Người nước ngoài khi đến Việt Nam phải nhập cảnh đúng mục đích thị thực và tuyệt đối không làm việc khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.