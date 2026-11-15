Trục xuất 5 người Trung Quốc có dấu hiệu lừa đảo qua mạng

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Lê Chân tổ chức trục xuất các trường hợp vi phạm. Ảnh: CAHP

Ngày 14/11, Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức trục xuất 5 công dân Trung Quốc sau khi phát hiện nhóm này có dấu hiệu hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Trước đó, ngày 28/10/2026, tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện một công dân Trung Quốc mang theo 35 điện thoại di động cùng 21 phôi SIM điện thoại, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người này tạm trú cùng 4 công dân Trung Quốc khác tại một cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Lê Chân, TP Hải Phòng.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an phường Lê Chân và Phòng An ninh mạng kiểm tra nơi lưu trú, phát hiện thêm nhiều điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính để bàn và phôi SIM điện thoại.

Đáng chú ý, dữ liệu trong các máy tính chứa nhiều kịch bản lừa đảo trên mạng xã hội nước ngoài. Các kịch bản thể hiện thủ đoạn giả danh chuyên gia, luật sư để kêu gọi đầu tư hoặc giới thiệu dịch vụ hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa đảo, nhắm vào người nước ngoài.

Theo Công an TP Hải Phòng, việc phát hiện, ngăn chặn nhóm này khi tụ điểm có dấu hiệu lừa đảo vừa manh nha hình thành đã góp phần phòng ngừa vi phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua vụ việc, Công an thành phố khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư và quảng cáo dịch vụ thu hồi tiền bị lừa đảo trên mạng xã hội.

Các cơ sở lưu trú, ban quản lý chung cư, tòa nhà cần thực hiện nghiêm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường.