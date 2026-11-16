Trục xuất 26 người Trung Quốc lao động trái phép ở Đà Nẵng

Ngày 16/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố đã phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trục xuất 26 công dân Trung Quốc vi phạm quy định pháp luật Việt Nam về lao động, xuất nhập cảnh.

13 trong số 26 người Trung Quốc lao động trái phép ở Đà Nẵng. (Ảnh: C.A)

Cụ thể, 18 trường hợp được trục xuất trên chuyến bay MU6012 của hãng hàng không China Eastern Airlines từ Hà Nội đi Thượng Hải; 8 trường hợp còn lại được đưa về nước trên chuyến bay 3U3906 của hãng hàng không Sichuan Airlines từ Hà Nội đi Thành Đô.

Trước đó, ngày 15/10, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an xã Thăng Trường tiến hành kiểm tra đột xuất tại một công trường xây dựng thuộc Khu công nghiệp Tam Thăng 2, xã Thăng Trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 26 công dân Trung Quốc đang làm việc nhưng không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

Sau khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định.

Việc phát hiện, xử lý và trục xuất các trường hợp vi phạm tiếp tục thể hiện sự chủ động của Công an TP Đà Nẵng trong công tác quản lý người nước ngoài, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố.